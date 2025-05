Paquera em show e três anos de namoro "escondido": saiba quem é a namorada de Mari Fernandez

A- A+

Mari Fernandez está amando e não tem qualquer discrição ao fazer declarações para sua amada, Júlia Ribeiro, de 22 anos.

E nem precisaria. Em um show da cantora sertaneja no último domingo (4), em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, houve uma interação à vista de todos: a artista entregou um vaso cheio de flores para a namorada.

A garota assistiu à apresentação no palco e ainda fez um elogio: “Fenômeno tem vários, pancada só uma”.

Nas redes, o casal costuma trocar várias declarações de amor.

“Minha pessoa favorita no mundo. Ela que me faz sorrir todos os dias, que me faz sentir saudades às vezes, que tá comigo no bom e no ‘ruim’, que, quando tá longe, me faz querer estar perto toda hora. Ela que, quando tudo parecia dar tudo errado, sempre pegou na minha mão e me encorajou de várias formas…”, disse Júlia em uma publicação no Instagram.

“Aí, amor, é tão fácil falar de você e tão difícil ao mesmo tempo, porque palavra nenhuma que eu disser vai fazer você entender o quanto você representa pra mim. Você que me ensinou o que era o amor de verdade, me ensinou a me tornar uma ‘mulher’”, acrescentou na mensagem que é assinada como “sua Jujubinha”.

Júlia é cearense e mora em Fortaleza. Atualmente, ela tem cerca de 420 mil seguidores.

Influencer, ela costuma compartilhar registros de sua rotina diária, com foco na sua rotina de exercícios e alimentação, além de fazer dancinhas e de mostrar os looks que escolhe para os shows e festas.

De acordo com Júlia, o namoro começou em 2021. Porém, só foi confirmado em público no ano passado. De acordo com o site Splash, Mari e a namorada se conheceram durante uma apresentação da cantora em Recife.

Elas trocaram olhares. Foi então que a influencer pediu para tirar uma foto com a sertaneja. Depois, começaram a investir em um romance.

“Não é um relacionamento escondido e nem é um relacionamento exposto, é um relacionamento normal. As pessoas que são importantes na minha vida e que necessitam estar presentes toda hora e todo momento dentro desse relacionamento, já estão (presentes) e já sabem”, disse a cantora em entrevista ao portal UOL.

