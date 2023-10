Namorado de irmão de MC Cabelinho e tio de Tatá Werneck; Yan Brito também foi bebê em "Anjo Mau"

A- A+

As relações de parentesco e os entrocamentos das árvores genealógicas dos jovens Marcus Vinicius Oliveira e Yan Brito chamaram atenção das redes sociais. Mas quem são eles, afinal? Marcus é modelo e irmão do rapper e ator MC Cabelinho; Yan, chef de cozinha de 25 anos, é tio da atriz e humorista Tatá Werneck. Pois bem, na última terça-feira (24), os dois anunciaram, por meio de seus perfis digitais, que estão namorando. Não demorou para que o relacionamento caísse nas graças de internautas — não à toa, cada um deles já ganhou mais de cinco mil seguidores de um dia para o outro.

Conhecido como o "tio gato" de Tatá Werneck — maneira pela qual os seguidores da atriz chamaram o rapaz, após ela publicar uma foto com ele no Instagram —, Yan Brito já deu as caras em novelas na televisão. Ele foi o bebê da personagem Nice, protagonista interpretada por Glória Pires, numa das fases iniciais da novela "Anjo mau (1997)".

O grau de parentesco com a atriz de "Terra e paixão", atualmente no ar na faixa das 21h, foi revelado pela própria Tatá Werneck em 2020, quando ela publicou uma foto do "tio gato", informando que o jovem é filho do segundo casamento do avô dela. "Acreditem se quiser, ele é meu tio", postou ela, na ocasião, causando um alvoroço nas redes sociais por conta da beleza do rapaz.

"Me identifico com o lado artístico em geral. Quando pequeno, fiz alguns trabalhos na televisão como ator mirim. Mas nada demais. Estive na novela 'Anjo mau' como o bebê, filho da Glória Pires, e algumas participações em programas do Renato Aragão", afirmou Yuri, numa entrevista recente para a revista "Glamour". Carioca e filho da fotógrafa Glayse Brito, ele trabalha como chef de cozinha no restaurante Da Marino, em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Marcus Vinicius Oliveira é irmão de MC Cabelinho, mas não segue o cantor nas redes sociais. Foi ele quem publicou um texto assumindo o namoro. "De uma forma bem simples e genuína, existe uma parte de mim que eu nunca expus e não quero mais fugir desse assunto. Procurei me conhecer mais, olhei pra minha criança interior e percebi que ela estava ferida, eu tenho orgulho de quem estou me tornando e agora, cá estou eu. Pronto por mim e pela pessoa que decidi dividir minha vida. Agradeço a todo carinho que eu recebo de amigos, familiares e de todos vocês que me acompanham", escreveu, em publicação no Instagram.

O jovem também é natural do Rio de Janeiro e trabalha como modelo e influenciador digital. Ele também sonha em consolidar uma carreira musical, seguindo os passos do irmão. Além dele, Cabelinho tem outra irmã, a nutricionista Vitória Oliveira.

Internautas especulam se os irmãos se dão bem, diante do fato de que nenhum dos dois se segue nas redes sociais. "Eu não sabia nem que o Cabelinho tinha irmão", surpreendeu-se uma seguidora do rapper, por meio do Twitter. "O irmão do Mc Cabelinho namorando o tio da tata werneck, que rolê aleatório", brincou outra pessoa.

