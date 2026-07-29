Namorado de Jão faz declaração de amor após lançamento de "Por você" e entra em trend que viraliza
Faixa integra o álbum 'Memórias póstumas', inspira casais nas redes sociais e já soma milhares de publicações entre fãs do cantor
O diretor criativo Pedro Tófani alvoroçou os fãs de Jão ao compartilhar uma declaração de amor ao cantor na noite da última terça-feira (28). O namorado do artista entrou na trend criada em torno da música "Por você", uma das faixas do recém-lançado álbum "Memórias póstumas", e publicou um vídeo embalado pela canção romântica, que vem conquistando espaço entre casais no TikTok.
@pedrotofani Ao meu amor todos os elogios e louros e palavras bonitas que expressem o quanto eu o admiro, independente do amor que eu sinto, o que é difícil, porque é muito grande o amor que eu sinto, de modo que seria fácil contaminar as percepções, e colorir os olhos, mas também enorme é seu talento, de modo que eu não tenho medo de afirmar que te admiro porque te admiro, e te amo porque te amo, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Parabéns pelo seu novo disco e desculpa por esse vídeo kkk não vou apagar. @JÃO Por Você - Jão
Lançada na última sexta-feira, "Por você" se tornou um dos destaques do novo disco de Jão. Em menos de 24 horas, a música acumulou mais de 1,7 mil vídeos no TikTok. E o número segue crescendo. A tendência consiste em publicar fotos e momentos ao lado do companheiro ou da companheira ao som da faixa, cuja letra fala sobre encontrar sentido na vida, no cotidiano e nos planos para o futuro por causa da pessoa amada.
Ao aderir à trend, Pedro escreveu uma longa homenagem ao namorado.
"Ao meu amor todos os elogios e louros e palavras bonitas que expressem o quanto eu o admiro, independente do amor que eu sinto, o que é difícil, porque é muito grande o amor que eu sinto, de modo que seria fácil contaminar as percepções, e colorir os olhos, mas também enorme é seu talento, de modo que eu não tenho medo de afirmar que te admiro porque te admiro, e te amo porque te amo, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Parabéns pelo seu novo disco e desculpa por esse vídeo kkk não vou apagar."
A publicação rapidamente repercutiu entre os fãs do cantor, que celebraram mais uma demonstração pública de carinho do casal. "Mano, eu namoro o namoro deles", brincou um admirador de Jão no X. "Que lindos!!! Eles são um casal tão lindinho, muito amorecos, meu Deus", escreveu outra pessoa.
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Música nasceu em meio às reflexões do novo álbum
"Por você" integra "Memórias póstumas", quinto álbum de estúdio de Jão. Em entrevista ao GLOBO, o cantor explicou que o projeto nasceu após um período de pausa na carreira e do processo de luto pela morte do pai, Carlos Alberto Balbino.
— Eu precisava sair; depois, tive que sair. Voltei porque tinha muita coisa para falar e minha maneira de me comunicar é essa. Estava me sentindo um pouco transbordando — contou.
Segundo Jão, o álbum é marcado por reflexões sobre a passagem do tempo, a perda e a importância dos pequenos acontecimentos do cotidiano.
— O álbum surgiu no meu estágio de perceber o quanto as coisas são insignificantes. Senti um baque: "Meu Deus, meu pai construiu uma casa com a qual ele sonhou a vida inteira e morou 15 dias nela". Fiquei com isso na cabeça, de que nada significava nada, e um dia acordei e percebi que dou significado às coisas e construo com as palavras o que está ao meu redor — afirmou ao GLOBO.
A temática também aparece em "Por você", cuja letra descreve planos de vida compartilhados, casamento, filhos, rotina e envelhecimento ao lado da pessoa amada.
Relação também inspira o trabalho
Jão e Pedro Tófani estão juntos desde 2019, entre idas e vindas. Eles se conheceram quando estudavam na Universidade de São Paulo (USP), onde Pedro cursava publicidade. Ao lado do amigo Renan Augusto, ambos fundaram a UFO Sounds, empresa responsável pelo gerenciamento da carreira do cantor.
Além de namorado, Pedro atua como diretor criativo de Jão. Assina shows, videoclipes e participou diretamente da construção artística de diferentes fases da carreira do cantor. No novo álbum, ele também aparece como compositor da faixa "João", a única música do disco que não foi escrita por Jão.
Em entrevista ao GLOBO, o artista falou sobre como a relação dos dois também se reflete na música.
— É uma grande sorte (a parceria de sucesso na vida afetiva e profissional). Mas não é tão sorte assim. Ela precisa de muito trabalho. E o amor é construído, o dia a dia é construído. Não é mágico — ponderou.
Na mesma conversa, acrescentou:
— A nossa relação se dá muito pela música. A gente conversa pelas músicas. E é algo que começou a acontecer naturalmente.