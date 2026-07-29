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FAMOSOS Namorado de Jão faz declaração de amor após lançamento de "Por você" e entra em trend que viraliza Faixa integra o álbum 'Memórias póstumas', inspira casais nas redes sociais e já soma milhares de publicações entre fãs do cantor

O diretor criativo Pedro Tófani alvoroçou os fãs de Jão ao compartilhar uma declaração de amor ao cantor na noite da última terça-feira (28). O namorado do artista entrou na trend criada em torno da música "Por você", uma das faixas do recém-lançado álbum "Memórias póstumas", e publicou um vídeo embalado pela canção romântica, que vem conquistando espaço entre casais no TikTok.

@pedrotofani Ao meu amor todos os elogios e louros e palavras bonitas que expressem o quanto eu o admiro, independente do amor que eu sinto, o que é difícil, porque é muito grande o amor que eu sinto, de modo que seria fácil contaminar as percepções, e colorir os olhos, mas também enorme é seu talento, de modo que eu não tenho medo de afirmar que te admiro porque te admiro, e te amo porque te amo, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Parabéns pelo seu novo disco e desculpa por esse vídeo kkk não vou apagar. @JÃO Por Você - Jão

Lançada na última sexta-feira, "Por você" se tornou um dos destaques do novo disco de Jão. Em menos de 24 horas, a música acumulou mais de 1,7 mil vídeos no TikTok. E o número segue crescendo. A tendência consiste em publicar fotos e momentos ao lado do companheiro ou da companheira ao som da faixa, cuja letra fala sobre encontrar sentido na vida, no cotidiano e nos planos para o futuro por causa da pessoa amada.

Ao aderir à trend, Pedro escreveu uma longa homenagem ao namorado.

"Ao meu amor todos os elogios e louros e palavras bonitas que expressem o quanto eu o admiro, independente do amor que eu sinto, o que é difícil, porque é muito grande o amor que eu sinto, de modo que seria fácil contaminar as percepções, e colorir os olhos, mas também enorme é seu talento, de modo que eu não tenho medo de afirmar que te admiro porque te admiro, e te amo porque te amo, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Parabéns pelo seu novo disco e desculpa por esse vídeo kkk não vou apagar."

A publicação rapidamente repercutiu entre os fãs do cantor, que celebraram mais uma demonstração pública de carinho do casal. "Mano, eu namoro o namoro deles", brincou um admirador de Jão no X. "Que lindos!!! Eles são um casal tão lindinho, muito amorecos, meu Deus", escreveu outra pessoa.

Música nasceu em meio às reflexões do novo álbum

"Por você" integra "Memórias póstumas", quinto álbum de estúdio de Jão. Em entrevista ao GLOBO, o cantor explicou que o projeto nasceu após um período de pausa na carreira e do processo de luto pela morte do pai, Carlos Alberto Balbino.

— Eu precisava sair; depois, tive que sair. Voltei porque tinha muita coisa para falar e minha maneira de me comunicar é essa. Estava me sentindo um pouco transbordando — contou.

Segundo Jão, o álbum é marcado por reflexões sobre a passagem do tempo, a perda e a importância dos pequenos acontecimentos do cotidiano.

— O álbum surgiu no meu estágio de perceber o quanto as coisas são insignificantes. Senti um baque: "Meu Deus, meu pai construiu uma casa com a qual ele sonhou a vida inteira e morou 15 dias nela". Fiquei com isso na cabeça, de que nada significava nada, e um dia acordei e percebi que dou significado às coisas e construo com as palavras o que está ao meu redor — afirmou ao GLOBO.

A temática também aparece em "Por você", cuja letra descreve planos de vida compartilhados, casamento, filhos, rotina e envelhecimento ao lado da pessoa amada.

Relação também inspira o trabalho

Jão e Pedro Tófani estão juntos desde 2019, entre idas e vindas. Eles se conheceram quando estudavam na Universidade de São Paulo (USP), onde Pedro cursava publicidade. Ao lado do amigo Renan Augusto, ambos fundaram a UFO Sounds, empresa responsável pelo gerenciamento da carreira do cantor.

Além de namorado, Pedro atua como diretor criativo de Jão. Assina shows, videoclipes e participou diretamente da construção artística de diferentes fases da carreira do cantor. No novo álbum, ele também aparece como compositor da faixa "João", a única música do disco que não foi escrita por Jão.

Em entrevista ao GLOBO, o artista falou sobre como a relação dos dois também se reflete na música.

— É uma grande sorte (a parceria de sucesso na vida afetiva e profissional). Mas não é tão sorte assim. Ela precisa de muito trabalho. E o amor é construído, o dia a dia é construído. Não é mágico — ponderou.

Na mesma conversa, acrescentou:

— A nossa relação se dá muito pela música. A gente conversa pelas músicas. E é algo que começou a acontecer naturalmente.

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