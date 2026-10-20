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LUTO Namorado de Lua Blanco, ator Leandro Soares desabafaz: "Não sei como vou entrar em cena" Os dois estavam juntos desde 2016

Companheiro de Lua Blanco, o ator Leandro Soares se manifestou pela primeira vez sobre a morte da atriz, que faleceu no último domingo (18), aos 39 anos, vítima de um câncer no intestino. Ele anunciou ainda que manterá as apresentações da peça "A coisa", que desenvolveu em parceria com a namorada, no Rio de Janeiro.

“Amigos, agradeço o carinho das mensagens que tenho recebido, algumas respondi porque estava com celular na mão na hora, outras ainda vou responder. Mas quero dizer que as pessoas que têm me procurado são o que tem me dado força e me feito ficar firme nessa hora”, escreveu o ator, em post nos Stories do Instagram. “Ainda não sei como vou entrar em cena amanhã, tenho as últimas duas sessões de 'A coisa', peça que Lua criou o visagismo, fazia as redes sociais, e ainda dava pitaco em TUDO. Não vou cancelar (nem posso) e sei que ela ia querer que eu fizesse a peça. Vamos fazer e dedicar a ela. Venham amigos, venham. Vamos dar esse abraço ao vivo. Laura Alvim 20h”.

Leandro e Lua começaram um relacionamento em 2016. Além de ator, ele também é autor e roteirista, bacharel em direito pela UERJ. Em 2018, Lua contou que os dois estavam morando juntos durante uma conversa com fãs nas redes sociais: "Ah, e o Lê chegou em casa então fui dar atenção. Eu contei que estamos morando juntos?", disse a atriz na época.

Quem é Lua Blanco?

Lua Blanco nasceu em 5 de março de 1987, em São Paulo. Era filha do músico Billy Blanco Jr e da musicista Maria Claudia Blanco. Tinha cinco irmãos: Pedro Sol Blanco, Ana Terra Blanco, Estrela Blanco, Daniel Cielo Blanco e Marisol Blanco. Era atriz, cantora, compositora e escritora.

Ficou conhecida por seu papel como Roberta na adaptação brasileira de "Rebelde" (2011), da Record. Antes, viveu Joe, em "Malhação", na Globo (2009) e a personagem Bia em "Três Irmãs", também na Globo (2008).

Interpretou também Silvinha, na novela 'Pecado mortal", da Record (2013), e Anita em "A força do querer", Globo (2017), após a qual deu uma pausa nas novelas para investir mais na sua carreira musical.

Apesar disso, chegou a fazer participação no filme "As irmãs Fox", do diretor Wagner de Assis.

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