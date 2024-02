A- A+

BBB 24 Namorado de Pitel comenta relacionamento aberto com a participante do BBB 24 O casal não fala sobre quem ficou para o outro

O namorado de Giovanna Pitel, Weslley Toledo, comentou em entrevista ao Play do Globo sobre a sua relação com a participante do BBB 24. Os dois têm um relacionamento aberto com algumas regras.

Weslley e Pitel estão juntos há sete anos, mas o namoro dos dois só passou a ser aberto há "quase três anos", relata o namorado. Ele afirmou que o casal não comenta sobre quem ficou.

"Nesse tempo, fomos amadurecendo juntos. Aí achamos melhor abrir. Mas a gente não fala com quem 'ficou', e isso acontece quando estou viajando. Quando estamos os dois em Maceió é algo que a gente evita. Temos muita confiança e diálogo", afirmou.

Weslley também falou na entrevista sobre como a namorada é vidrada no Big Brother Brasil antes de entrar no Reality.

Eu acompanhava mais o programa ao vivo, era ela que entendia mais e acompanhava tudo no pay-per-view. E ela sempre foi muito do Twitter, sempre estava por dentro e comentava por lá. Acho que ela tem uma boa visão mesmo lá de dentro, de quem conhece o programa e sabe como é", disse.



