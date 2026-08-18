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morte Namorado e cunhado de Hayden Panettiere estavam no local quando atriz sofreu parada cardíaca As circunstâncias do caso são investigadas pelas autoridades

O namorado de Hayden Panettiere, Brian Hickerson, e o irmão dele, Zach, estavam no apartamento onde a atriz sofreu uma parada cardíaca no último domingo, 16. A morte da artista, aos 36 anos, foi anunciada na madrugada de segunda-feira, 17. As circunstâncias do caso são investigadas pelas autoridades.

Segundo o TMZ, o boletim de ocorrência divulgado pela polícia local relata que Zach estava "muito abalado" enquanto os socorristas tentavam reanimar Hayden. Brian, por sua vez, teria demonstrado reação apenas depois que a morte foi confirmada no local. Ainda de acordo com o documento, ele apresentou aos agentes uma sacola com os medicamentos utilizados pela atriz.

As equipes de emergência foram chamadas por volta das 13h50 para atender a uma ocorrência de parada cardiorrespiratória em um imóvel alugado por aplicativo, em Greenville, na Carolina do Sul Os profissionais realizaram procedimentos de emergência na tentativa de reanimar Hayden, mas o óbito foi declarado às 14h32.

Uma autópsia preliminar apontou que não foram encontrados sinais de trauma no corpo da atriz. A causa da morte, porém, ainda não foi determinada - o resultado do exame toxicológico pode levar semanas para sair.

O TMZ informou ainda que a presença de Brian e Zach no local era frequente. O motivo específico da viagem mais recente, no entanto, não foi esclarecido pelas autoridades.

Dependência em drogas e álcool

Hayden Panettiere falou à revista People, em 2022, sobre o período em que enfrentou dependência de drogas e álcool, problema que, segundo ela, quase lhe custou a vida. "Eu estava no topo do mundo e arruinei tudo", disse.

A atriz contou que passou anos lutando contra o vício enquanto também enfrentava uma depressão pós-parto. Embora tenha procurado tratamento para a depressão, Hayden relatou que se tornou cada vez mais dependente do álcool. "Havia apenas essa cor cinza na minha vida", lamentou.

Hayden afirmou que não consumiu álcool durante a gestação, mas declarou: "Nunca tive a sensação de querer prejudicar minha filha, mas não queria passar nenhum tempo com ela".

A atriz também revelou ter trabalhado para ser sincera consigo mesma e aceitar a necessidade de internação e de um tratamento voltado para traumas. "Acho que cheguei ao fundo do poço, mas lá há aquele alçapão que se abre", confessou.

Na entrevista, Hayden, que começou a carreira aos 11 anos, também falou sobre um episódio ocorrido quando tinha 15. Segundo ela, um integrante de sua equipe passou a oferecer "pílulas da felicidade" para que ela conseguisse enfrentar os tapetes vermelhos.

"Era pra me deixar animada durante as entrevistas. E não fazia ideia de que aquilo não era apropriado, ou que era a porta de abertura para meu vício", conta.

Mais sobre Hayden Panettiere

Hayden Panettiere começou a carreira ainda criança e ganhou destaque ao dar voz a Dot, a jovem princesa formiga da animação Vida de Inseto, lançada em 1998 pela Pixar. Seu trabalho no álbum de leitura conjunta do filme lhe rendeu uma indicação ao Grammy de Melhor Álbum de Palavra Falada para Crianças.

A atriz alcançou maior projeção ao interpretar Claire Bennet, líder de torcida do ensino médio que possuía superpoderes, na série Heroes, da NBC, lançada em 2006. Antes disso, participou de Duelo de Titãs (Remember the Titans), de 2000, estrelado por Denzel Washington.

Panettiere recebeu duas indicações ao Globo de Ouro, em 2013 e 2014, na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Televisão, Minissérie ou Filme para Televisão. As indicações foram pelo papel de Juliette Barnes na série musical Nashville. Ela também integrou o elenco da franquia de terror Pânico.

A aparição mais recente de Hayden foi no thriller psicológico Sleepwalker, lançado nos Estados Unidos em janeiro de 2026. Segundo o IMDb, ela interpretou uma mãe enlutada que enfrenta episódios de sonambulismo.

O irmão da atriz, Jansen Panettiere, também ator, morreu em 2023, aos 28 anos. De acordo com um comunicado da família divulgado à imprensa americana na época, a morte ocorreu em decorrência de complicações relacionadas a um coração dilatado e a um problema na válvula aórtica.

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