CELEBRIDADES

Namorado, famosos e doguinho fantasiado: veja como foi o Natal de Anitta com a família

Cantora celebrou ainda o aniversário de 61 anos da mãe, Miriam Macedo

Anitta comemora o Natal com a mãe, Miriam Macedo, e o doguinho Plínio

A cantora Anitta celebrou o Natal em grande estilo ao lado do namorado, Ian Bortolanza, de familiares e amigos.

A artista aproveitou a festa para comemorar também o aniversário de 61 anos da mãe, Miriam Macedo, completados nesta quinta-feira (25).

"Feliz Natal a todos e feliz aniversário pra minha Mamitcha", escreveu a cantora ao compartilhar galeria de fotos da noite natalina.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelos registros, a noite de Anitta foi animada e cheia de carinho. Além dos pais e do namorado, a festa contou com a presença de famosos como David Brasil, Eri Johnson e Maria Ribeiro.

Uma das estrelas da noite, no entanto, foi o doguinho Plínio, que apareceu fantasiado em diversos registros da cantora.

