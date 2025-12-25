CELEBRIDADES
Namorado, famosos e doguinho fantasiado: veja como foi o Natal de Anitta com a família
Cantora celebrou ainda o aniversário de 61 anos da mãe, Miriam Macedo
Anitta comemora o Natal com a mãe, Miriam Macedo, e o doguinho Plínio - Foto: Instagram / Reprodução
A cantora Anitta celebrou o Natal em grande estilo ao lado do namorado, Ian Bortolanza, de familiares e amigos.
A artista aproveitou a festa para comemorar também o aniversário de 61 anos da mãe, Miriam Macedo, completados nesta quinta-feira (25).
"Feliz Natal a todos e feliz aniversário pra minha Mamitcha", escreveu a cantora ao compartilhar galeria de fotos da noite natalina.
Pelos registros, a noite de Anitta foi animada e cheia de carinho. Além dos pais e do namorado, a festa contou com a presença de famosos como David Brasil, Eri Johnson e Maria Ribeiro.
Uma das estrelas da noite, no entanto, foi o doguinho Plínio, que apareceu fantasiado em diversos registros da cantora.