ANIVERSÁRIO 'Namorado mais-que-perfeito': Roberto de Carvalho faz 73 anos e é homenageado no perfil de Rita Lee O vídeo apresenta um compilado de fotos e recortes de apresentações e entrevistas dos dois juntos

Rita Lee (1947-2023) e Roberto de Carvalho ficaram juntos por quase 50 anos, desde que começaram a namorar até a morte dela, em maio de 2023. Ao longo da vida, eles sempre fizeram questão de demonstrar publicamente o amor que sentiam um pelo outro.

Neste domingo (16), quando Roberto completa 73 anos, o músico recebeu uma homenagem do perfil da amada.

Com um vídeo com um compilado de fotos e recortes de apresentações e entrevistas dos dois juntos, a legenda diz: "73 anos de Rob, o namorado mais-que-perfeito. Roberto, meu amor-perfeito-muso-parceiro, caçula dos três irmãos, filho de Heber e Helyete. Você, Roberto, é o namorado mais fofo que existe, sempre elegante e discreto". Veja:

O trecho é do livro "Uma Autobiografia" e também aparece no documentário "Rita Lee: Mania de Você".

