A- A+

famosos Namoro aos 15, mãe de Zé Felipe e 9 milhões de seguidores: quem é a mulher de Leonardo Influencer Poliana Rocha teve "reflexão" comentada por fãs após polêmica sobre as calcinhas usadas pelas bailarinas do cantor

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, teve o nome muito comentado nos últimos dias em meio à polêmica sobre as calcinhas usadas pelas bailarinas da equipe do sertanejo. Formada em jornalismo e influenciadora digital, ela é mãe do também músico Zé Felipe. Nas redes sociais, faz sucesso entre os fãs que acompanham a vida da família e conta com cerca de nove milhões de seguidores.

Nascida em Goiânia (GO), Poliana tem 47 anos. Conheceu Leonardo ainda no início dos anos 1990, quando tinha 15 anos. O casal engatou o casamento cinco anos anos. A partir desta relação, em 1998, nasceu Zé Felipe — hoje casado com a também influenciadora Virginia Fonseca.

O casal chegou a se separar algumas vezes, em meio aos casos extraconjugais do sertanejo. Meses atrás, Poly, como é chamada pelos mais íntimos, até comentou sobre ter perdoado as traições do marido: “Não é fácil, mas você consegue! Dê tempo ao tempo, ressignifique o ocorrido e foque na construção da sua família”.

Antes muito reservada, apesar da fama do sertanejo, a goiana passou a viver uma vida estrelada como influenciadora digital, seguindo os passos da nora Virginia (a quem a web costuma comparar com Poliana). Nas redes, ela costuma aparecer com vários itens de marca de luxo como Chanel, Louis Vuitton e Gucci.

A influencer publica nos Stories do Instagram mensagens diárias de positividades e conselhos para os seguidores. Em um deles, deixou os internautas intrigados:

“Às vezes, o silêncio é a melhor resposta que oferecemos. Respirar fundo, não questionar e dar tempo ao tempo”, afirmou ela, em post enigmático, levantando especulações entre seguidores de que a colocação seria uma indireta sobre a recente celeuma envolvendo o nome do marido.

No último sábado (27), um vídeo de um show de Leonardo em Bela Vista de Minas (MG) viralizou nas redes sociais ao mostrar as dançarinas supostamente nuas, com as partes íntimas à mostra, em cima do palco. Após esclarecerem que utilizam, por baixo dos vestidos curtos, peças chamadas "sunquínis", na cor da pele de cada uma delas — o que, de fato, dá a impressão de que elas estão peladas —, as profissionais se revoltaram com os comentários ofensivos de parte dos seguidores no Instagram.

Mas, afinal, o que aconteceu? No último sábado (27), um vídeo de um show de Leonardo em Bela Vista de Minas (MG) viralizou nas redes sociais ao mostrar as dançarinas supostamente nuas, com as partes íntimas à mostra, em cima do palco. Após esclarecerem que utilizam, por baixo dos vestidos curtos, peças chamadas "sunquínis", na cor da pele de cada uma delas — o que, de fato, dá a impressão de que elas estão peladas —, as profissionais se revoltaram com os comentários ofensivos de parte dos seguidores no Instagram.

As bailarinas ressaltam que o vídeo que circula na web (veja acima) utilizou de ferramentas de inteligência artificial e técnicas de montagem visual para "borrar" a presença das peças íntimas. "Sério que não estão vendo que apagaram o nosso sunquíni?", questiona a dançarina Marissol Dias. Numa publicação em vídeo, as seis profissionais disseram, em uníssono, enquanto seguravam calcinhas na mão: "Nós somos bailarinas do cantor Leonardo e é óbvio que a gente usa calcinha".

Veja também

celebridade Quem é o namorado de Madonna? Conheça o professor de boxe Josh Popper