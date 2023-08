Namoro com Fagundes e pedido sobre obituário: o que pouca gente sabe sobre Aracy Balabanian

A- A+

Aracy Balabanian era dona de um manancial de histórias, dentro e fora das telas. Intérprete de personagens memoráveis na TV e nos teatros, a atriz — que morreu, aos 83 anos, na última segunda-feira (7) — teve certeza de que seria atriz após assistir, aos 14 anos, a uma palestra com o diretor Augusto Boal, no colégio em que estudava. "É muito difícil para uma criança, ainda mais naquela época, querer ser atriz e já perceber que ia ter muitas dificuldades. Comecei numa época em que não era bonito fazer televisão nem teatro", comentou a artista, numa entrevista.

A seguir, confira fatos que pouca gente sabe sobre Aracy Balabanian.

Filha de imigrantes armênios

A atriz que deu vida à marcante Dona Armênia, personagem das novelas "Rainha da sucata" (1990) e "Deus nos acuda" (1993), tinha, de fato, sangue armênio. Os pais da artista — Rafael, um pastor de ovelhas e comerciante, e Estér, dona de casa — eram imigrantes armênios e se mudaram para o Brasil para fugir do genocídio promovido pelos turcos otomanos. Aracy tem sete irmãos, e nasceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Sonho de ser "anjinha"

Na infância, o grande sonho de Aracy era ser "anjinha". Em entrevista para o programa "Persona em Foco", da TV Cultura, seu desejo era coroar Nossa Senhora. "Mas a professora de Catecismo dizia que eu não podia ser anjinho, porque tinha cara de turca", contou.

Namoro com Antônio Fagundes

Aracy Balabanian e Antônio Fagundes tiveram um romance no final da década de 1960. A história foi revelada pelo ator no programa "Que história é essa, Porchat", em 2020. "Eu tinha mais ou menos uns 20 anos, com dois anos de profissão. A gente namorou um ano, foi uma coisa séria", revelou Fagundes.

Aracy confirmou a história ao jornal "Extra" e deu detalhes sobre a relação."Ele era um menino quando nós tivemos um pequeno caso, uma historinha de amor. Aconteceu, terminou e continuamos amigos: eu torcendo por ele, e ele torcendo por mim. Foi muito bonito quando houve. Isso foi há tantos anos... Hoje somos amigos queridos", contou.

Perda total em incêndio

Em 1994, Aracy Balabanian teve o apartamento destruído por um incêndio, causado por motivos até hoje desconhecidos. A casa em que ela morava no Rio de Janeiro foi inteiramente consumida pelo fogo. "Fiquei só com a roupa do corpo", ela relembrou, há duas décadas. À época, colegas como Nair Bello e Hebe Camargo fizeram uma campanha para que colegas a ajudassem a se reerguer.

Pedido especial para obituário

A atriz afirmou que não gostaria que escrevessem em seu obituário que ela não casou nem teve filhos. A declaração foi feita em entrevista ao jornalista Pedro Bial, no programa "Conversa com Bial", que foi ao ar em 26 de agosto de 2022.

A atriz lembrou que tinha perdido três amigas, as também atrizes Ilka Soares, Marilu Bueno e Maria Lucia Dahl. Mas que ficou triste ao ler sobre Marilu Bueno "não casou e não teve filhos".

"Isso é uma falha de caráter? Isso é uma falha? O que que é isso?", questionou Aracy no programa. "O que quer dizer, o que significa uma mulher que não casou e não teve filhos? Precisava ter ali alguma referente a isso, porque deu a impressão de que a Marilu, que era a única que não tinha casado, não tinha vivido."

Veja também

Música Irlanda se despede da cantora Sinead O'Connor com última homenagem