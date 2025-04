A- A+

Famosos Namoro com famosa e interesse em "patricinhas": influencer é apontada como affair de Yasmin Brunet Modelo estaria se envolvendo com a influencer Mia Carvalho desde o ano passado e foram fotografadas juntas recentemente; nas redes sociais, elas são discretas

Entre as poucas publicações de Yasmin Brunet com as quais a influencer Mia Carvalho interagiu estão aquelas em que a modelo aparece representando Afrodite, a deusa do amor na mitologia grega. Isso não significa necessariamente algo, mas o simples like é simbólico para a relação que as duas estariam desenvolvendo. De acordo com páginas de fofoca, elas vivem um caso desde o ano passado, segundo o jornal Extra, e foram fotografadas juntas em um shopping no Rio de Janeiro no último fim de semana.

Em outubro do ano passado, de acordo com Extra, as duas estiveram juntas em uma viagem para Caraíva, em Porto Segundo, na Bahia. Ao portal Metrópoles, a filha de Luiza Brunet já até confirmou que viveu um caso rápido com a também cantora, mas que elas eram apenas amigas: “Não é um relacionamento, mas, sim, eu e a Mia já ficamos e somos amigas”.





Atualmente, Mia tem cerca de 760 mil seguidores no Instagram, plataforma na qual publica diversos vídeos de sua rotina fitness. Ela publica dicas de alimentação e sugestões de exercícios físicos para para os seguidores. Em sua descrição na rede social, ela aponta que seu conteúdo é principalmente sobre a vida fitness, estilo de vida e moda.





Influencer Mia Carvalho — Foto: Reprodução/Instagram

No TikTok, a garota de 26 anos, que mora em São Paulo, é ainda mais popular, com 1,6 milhão de seguidores. Suas publicações atingem milhares de visualizações. Nessas postagens, entretanto, Yasmin não dá as caras. Também cantora, Mia costuma publicar alguns vídeos em que toca violão e canta.

A influencer já namorou a cantora Duda Kropf e a também influencer Bia Mascotto. Em uma participação no podcast Dika Cast, Mia afirmou que sempre busca um perfil bem específico em seus relacionamentos: o de “mulher patricinha” e que não gosta de “sapatão”. Ela disse na entrevista: “Gosto de mulher bem feminina, não ser ‘ratinho de laboratório’. Como estou solteira e as héteros querem só me beijar, não é um problema”.

Ainda sobre relacionamentos no podcast, Mia já afirmou que teve um relacionamento com uma celebridade, mas não quis revelar o seu nome. “Era no off para a mídia, mas todos os nossos amigos sabiam. Ela era hétero, fui a primeira dela. Depois, se descobriu lésbica”, contou ela.

Veja também