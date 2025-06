A- A+

CELEBRIDADES Namoro, noivado ou casamento? Quem é a artista visual com quem Keanu Reeves tem romance discreto Ator americano é visto em eventos com Alexandra Grant, que chamou atenção recentemente ao usar um anel de diamante, levantando rumores sobre o relacionamento

Já faz algum tempo que Keanu Reeves, conhecido pelos sucessos “Matrix” e “John Wick”, aparece publicamente ao lado de Alexandra Grant, artista plástica de 52 anos. Os dois já foram vistos de mãos dadas em tapetes vermelhos de premiações, cerimônias e outros eventos do circuito artístico e cultural — mas sempre de uma maneira muito discreta. Uma dúvida, no entanto, ainda intriga quem acompanha o casal: afinal, o que eles são oficialmente?

Especulações sobre o estado do relacionamento do ator canadense com a artista americana foram provocadas mais uma vez no evento de lançamento de “Do universo de John Wick: bailarina” (2025), em Los Angeles, na última terça-feira (3). Na ocasião, Alexandra apareceu com um anel de diamante, o que indicaria para alguns um noivado.





Alexandra Grant e Keanu Reeves — Foto: MICHAEL TRAN/AFP via Getty Images

Sites e jornais estrangeiros costumam comentar que Reeves e a amada são rodeados de rumores sobre um suposto casamento que teria ocorrido secretamente. Mas isso não é dado certo já que eles nunca falaram abertamente sobre o assunto em suas declarações.





Fato é que o relacionamento amoroso começou em 2019, mas eles já se conheciam havia oito anos. À revista People, no ano do anúncio do namoro, uma fonte próxima do ator afirmou “Keanu quer compartilhar sua vida abertamente com ela. Ele está extremamente feliz e grato por ter Alexandra em sua vida. (Eles) começaram a namorar no início deste ano, mas quiseram manter tudo em silêncio”.

Keanu e Alexandra trabalhavam juntos em alguns projetos. A artista havia ilustrado os livros “Ode to happiness” (2011) e “Shadows” (2016), escritos pelo ator. Além dessa parceria, eles fundaram uma editora, a X Artists’ Books, em 2017.

Atualmente, a artista vive em Los Angeles, onde costuma aparecer em eventos públicos ao lado de Keanu. Em uma entrevista de 2023 à People, ele afirmou que vive momentos de felicidade plena ao lado da amada: “Alguns dias atrás, com meu amor (vivi meu último momento de felicidade). Estávamos na cama. Conectados. Sorrindo, rindo, dando risadinhas. Sentindo-nos ótimos. Foi simplesmente muito bom estarmos juntos”.

Veja também