Relação turbulenta Nana Caymmi: como foi o breve casamento com Gilberto Gil, com quem a cantora brigou em 2019 Filha de Dorival Caymmi ironizou oposição do ex-marido a Jair Bolsonaro: "Coisa de comunista"

A cantora Nana Caymmi, que morreu nesta quinta-feira (1), cantou o amor durante toda a sua carreira. Mas também viveu histórias intensas.

Um dos relacionamentos mais conhecidos foi com o cantor e compositor Gilberto Gil. O breve romance no final dos anos 1960 se transformou numa relação turbulenta nos últimos anos, com a filha de Dorival Caymmi dando declarações polêmicas e grosseiras contra o ex.

Gil e Nana se casaram em 1967 quando ele ainda era um jovem artista em ascensão. Ela havia acabado de vencer o I Festival Internacional da Canção da TV Globo, interpretando a canção “Saveiros”, do irmão Dori com Nelson Motta.

Com Gil, Nana compôs “Bom dia”, canção apresentada no III Festival de Música Brasileira (TV Record), em 1967. No ano seguinte, Nana e Gil estariam separados, mas não antes dela gravar compacto duplo, em que foi acompanhada pelos Mutantes de Rita Lee, cantando “Bom dia”, “Alegria, alegria” (Caetano Veloso), “O cantador” e “O penúltimo cordão” (do irmão Danilo com Caetano e Sergio Fayne).

— Os Mutantes eram jovens, ingênuos e faziam vocais ótimos. Eu vivi a Tropicália de todas as formas, só não a entendia! Ah, e outra coisa que não entendi foi a passeata contra as guitarras elétricas — disse Nana ao Globo, em 2012, referindo-se à manifestação organizada em São Paulo pelos representantes da MPB contra a jovem guarda, da qual, inclusive, um Gil pré-tropicalista participou. — Ah, mas o Gil foi na conversa da maluca da Elis (Regina). Eu devo ter aproveitado a passeata para vir ao Rio, ir à praia.

Nos últimos anos, diferenças políticas levaram a desentendimentos entre os dois astros da MPB. Em março de 2019, Nana chocou ao atacar Gil e outros antigos companheiros de palco.

Apoiadora de Jair Bolsonaro, ela ironizou de forma grosseira as preferências dos colegas por Luiz Inácio Lula da SIlva. “Tudo chupador de pau de Lula", disse a cantora à época. "Então, vão pro Paraná fazer companhia a ele. Eu não me importo”.

Meses depois, Gil botou panos quentes afirmando que é da personalidade de Nana ser “desbocada em todos os sentidos”. Ele também a comparou com sua mãe, Stella Maris.

“Para o melhor, na apreciação eloquente do seu entorno de bem querer e afeição. Para o pior, na vociferação raivosa da sua inquietação para com os que perecem fugir do seu controle”, disse ele em entrevista à imprensa.

Gil também disse que os colegas de MPB não guardavam mágoas com Nana. “Nós temos muita paciência e amor para com ela. Como Dorival, seu pai, teve para com Stella, sua mãe”, explicou.

Nana também foi casada com o pianista, arranjador e compositor João Donato, de 1972 a 1974, e com o cantor e compositor Claudio Nucci, de 1979 a 1984.

