Nana Caymmi: veja as músicas mais tocadas da artista no Brasil

O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) divulgou, nesta sexta (2), uma nota de pesar pelo falecimento da cantora Nana Caymmi, aos 84 anos, junto com uma lista das músicas da artista mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos.

"A instituição se solidariza, neste momento de tristeza, com seus familiares, amigos e fãs.Com sua voz inconfundível, Nana deu vida a canções de Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Milton Nascimento e tantos outros, sempre com uma entrega intensa e comovente. A artista deixa um legado de 726 gravações cadastradas na gestão coletiva da música no Brasil", destacou a nota do Ecad.