PERCUSSIONISTA Uma década sem Naná Vasconcelos: obra do músico pernambucano ecoa no Brasil e no mundo Reconhecido como um dos melhores percussionistas do mundo, o instrumentista pernambucano deixa um legado que ainda pode render futuros projetos

Naná Vasconcelos atravessou a música brasileira com seu talento, que marca presença em quase 400 gravações musicais ao longo de sua trajetória profissional, em colaboração com artistas como Egberto Gismonti, Virginia Rodrigues, Itamar Assumpção, Nelson Ângelo, Maria Bethânia e tantos outros.



Esta segunda, 9 de março, marca 10 anos da morte do percussionista reconhecido mundialmente, com uma trajetória marcada por experimentações.

Naná Vasconcelos completa 10 anos de passegem no dia 09 de março. FOTO: Monica Vendramini.

Quem é Juvenal?

Juvenal de Holanda Vasconcelos nasceu no Recife no dia 2 de agosto de 1944, mas não se limitou à cidade natal, fisgando o mundo inteiro e sendo reconhecido como o melhor percussionista do mundo, pela revista Down Beat, por oito anos seguidos, além de vencedor de oito Grammys.

Naná Vasconcelos foi responsável pela abertura do Carnaval da capital pernambucana de 2002 a 2016. Durante o encontro de maracatus, conhecido como Tumaraca, o percussionista se apresentava e dava início às celebrações carnavalescas, em uma cerimônia que se consolidou como um dos momentos mais simbólicos da festa.

A dedicação de Naná ao Carnaval também é objeto de pesquisa acadêmica por meio de uma cátedra que leva seu nome na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), instituição que lhe concedeu o título de Doutor Honoris Causa. A honraria reconhece sua contribuição para a cultura e para a música brasileira.

Veja homenagem da filha do cantor, Luz Morena Vasconcelos, nas redes sociais:

Naná pela cidade

Ao caminhar pelo centro da cidade natal do compositor é possível se deparar com a figura de Naná em formato de estátua e mural. A fachada do Edifício Guiomar – localizado em frente ao Parque 13 de Maio – estampa o percussionista e seu berimbau, em uma criação da artista Micaela Almeida, sob o título "Naná Vasconcelos, Sinfonias e Batuques".

Mural gigante em homenagem a Naná Vasconcelos | Foto: Rennan Peixe

Naná Vasconcelos pode ser encontrado também no Marco Zero do Recife. Uma estátua em sua homenagem integra o Circuito da Poesia desde 2017, inaugurada.



Patrícia Vasconcelos, viúva e curadora do músico, revela que possui um acervo que contém mais de 900 peças guardadas entre vídeos, fotos, instrumentos e registros históricos de Naná Vasconcelos.

"Uma tristeza minha que eu ainda não consegui concluir aqui em Pernambuco, que é o Museu Naná, o Memorial Naná", diz Patrícia. "O tempo é contrário à conservação de uma peça histórica. O berimbau dele, quando ele morreu, tinha cinquenta anos com ele. Os instrumentos de Naná são orgânicos", conclui.

No momento, uma parte do acervo está armazenado no Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro, no Bairro do Recife. Outras, estão em exposições no Brasil e no exterior, ou em reservas da família.

Naná eternizado

O livro "Fotobiografia Naná: do Recife para o mundo", organizado pelo jornalista e designer Augusto Lins Soares, retrata o trânsito cultural do artista. Publicada em 2024, pela Cepe Editora, a obra é dividida pelas cidades onde o artista fez morada.

A exposição imersiva "Ocupação Naná Vasconcelos" está em cartaz no Museu do Pontal (Barra da Tijuca, Rio de Janeiro), até 22 de março de 2026. A mostra gratuita celebra o legado do mestre pernambucano com fotos, vídeos, objetos pessoais e o icônico berimbau de 1967.

Projetos futuros

Entre os projetos em andamento voltados à preservação e difusão da obra de Naná Vasconcelos, está a produção de um livro que reunirá registros do período em que o músico esteve à frente da abertura do Carnaval do Recife.

Como parte das iniciativas de reflexão sobre o legado do artista, está previsto para o dia 22 de maio o "Seminário Naná Vasconcelos, os Maracatus e o Carnaval do Recife", na Fundação Joaquim Nabuco (unidade Derby).

Outro projeto em andamento é a gravação do último álbum de Naná Vasconcelos, que deverá ser realizado pelo maestro Gil Jardim, com acompanhamento orquestral. A gravação está prevista para o dia 2 de agosto – data de nascimento de Naná –, no Teatro do Parque, e aguarda a conclusão da captação de recursos.

"Fiquei de fazer esse espetáculo, foi uma promessa que fiz ao Naná. Ele pediu para que a gente não deixasse sem gravar, sem mostrar as coisas que ficaram inéditas. O projeto foi aprovado na Lei Rouanet integralmente no artigo 18 e gostaríamos muito de estar fazendo isso no início de agosto, tanto em São Paulo quanto em Recife", contou o maestro.

Além disso, está em curso a captação de recursos para a realização de um documentário sobre a trajetória do músico e a digitalização de materiais de arquivo que poderão integrar tanto essa produção audiovisual quanto futuras publicações e criação de um museu.

