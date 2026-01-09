Sex, 09 de Janeiro

NANÁ VASCONCELOS 80 ANOS

"Amém & Amem": espetáculo na Caixa Cultural Recife celebra o percussionista Naná Vasconcelos

Com Virgínia Rodrigues, Zé Manoel, Lucas dos Prazeres e Marivaldo dos Santos, apresentações acontecem de 12 a 14 de janeiro

Espetáculo na Caixa Cultural acontece de 12 a 14 de janeiro em celebração aos 80 anos do percussionista Naná VasconcelosEspetáculo na Caixa Cultural acontece de 12 a 14 de janeiro em celebração aos 80 anos do percussionista Naná Vasconcelos - Foto: Luíza Tojer

Se entre nós (fisicamente) estivesse, Juvenal de Holanda Vasconcelos, o Naná Vasconcelos (1944-2016), eleito nove vezes o maior  percussionista do mundo, estaria com 82 anos de vida. 

Atemporais, tais quais sua obra e legado, as oito décadas de um dos maiores artistas pernambucanos seguem em celebração com a temporada do espetáculo "Amém & Amem - Naná Vasconelos 80 Anos" - com apresentações desta segunda (12) até a quarta (14), na Caixa Cultural Recife.

No palco, a sonoridade de Naná, em meio a experimentações e improvisos de Virgínia Rodrigues, Zé Manoel, Lucas dos Prazeres e Marivaldo dos Santos, chegam ao público, com repertório que passa por influências de Heitor Villa-Lobos e Milton Nascimento.

 

Os espetáculos têm a direção musical de Marivaldo dos Santos (do grupo internacional Stomp e do projeto Quabales), com direção artística de André Brasileiro.

 

Espetáculo na Caixa Cultural Recife celebra Naná VasconcelosCrédito: Luíza Tojer

Vale destacar que a apresentação da terça-feira, 13, vai contar com intérprete de Libras e bate-papo com os artistas após o espetáculo.

"Este é um encontro que celebra as sementes musicais plantadas por Naná.

Quatro artistas profundamente impactados por sua obra se reúnem para homenagear o mestre, guiados pelo afeto e pela força criativa que ele nos ensinou", ressalta André Brasileiro.

OFICINA
Ainda na terça-feira, das 14h às 17h, Lucas dos Prazeres e Marivaldo Santos ministram um workshop de percussão, com imersão prática nas técnicas corporal e instrumental, além de criação coletiva de grooves e improvisação rítmica.

A oficina é voltada a músicos, educadores, estudantes e entusiastas da percussão, a partir dos 12 anos de idade.

As inscrições para a atividade estão encerradas.

SERVIÇO
Espetáculo "Amém & Amem - Naná Vasconcelos 80 Anos"
Quando: Segunda (12), Terça (13) e Quarta-feira (14), às 20h
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Ingressos esgotados
Informações: @caixaculturalrecife

 

