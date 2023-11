A- A+

ARTE Naná Vasconcelos é celebrado em mural gigante na Boa Vista Criado pela artista Micaela Almeida, percussionista é celebrado em pintura muralista no "coração" do Recife

Naná Vasconcelos (1944-2016) segue em celebração e batucadas pelas bandas de cá do Recife, dessa vez com a grandiosidade literal de um mural na Boa Vista, no 'coração' da cidade, assinado pela artista Micaela Almeida, intitulado "Naná Vasconcelos, Sinfonia e Batuques".



Com pelo menos 200m², a fachada do Edifício Guiomar - localizado em frente ao Parque 13 de Maio - ganhou a pintura muralista, destacada em colorida pelo compositor e percussionista e o seu mundialmente conhecido berimbau.

A iniciativa da homenagem, da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria Executiva de Inovação Urbana (Seiurb), foi devidamente autorizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).







De acordo com Flaviana Gomes, secretária executiva de Inovação Urbana, o mural integra o Edital de Credenciamento para Realização de Intervenções Artísticas em Empenas Cegas e outras três pinturas devem marcar a paisagem do Recife este ano.

“É uma política pública que dá oportunidade para que artistas como Micaela transformem a paisagem urbana em um palco vivo da arte, celebrando a cultura e o patrimônio da nossa cidade. A boa notícia é que mais três megamurais estão em andamento para inaugurar ainda este ano", conta a gestora.

Pintura feita em dez dias

A pintura em céu aberto de Naná Vasconcelos, começou a ser colorida em 28 de novembro. Foram dez dias para ser concluída.



A obra, dedicada ao percussionista pernambucano, traz à tona sua magnitude e rememora aos olhares de quem a contempla que ele - ovacionado também internacionalmente - foi ganhador de diversos Grammy além de ter conquistado o título de maior percussionista do mundo "apenas" por oito vezes pela revista Down Beat.

Crédito: Rennan Peixe

"O megamural é bastante significativo para mim, pois todo o processo, desde a escrita do projeto e idealização da arte até a execução, foi um caminho de muito desafio e aprendizado enquanto mulher e artista autônoma. Poder gerar e parir essa cria em homenagem ao gigante Naná Vasconcelos em seu território é uma grande honra", enaltece a artista Micaela Almeida.

Inauguração em dezembro

Um evento marcado para o próximo mês de dezembro vai marcar uma espécie de inauguração da obra, com exibição de documentário sob direção do fotógrafo Rennan Peixe.



A ideia é mostrar o processo de execução da pintura, com fotos e vídeos, assim como com entrevista de Patrícia Vasconcelos, viúva de Naná Vasconcelos.

