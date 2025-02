A- A+

PERCUSSIONISTA Naná Vasconcelos tem trajetória pessoal e artística esmiuçada em fotobiografia "Naná - Do Recife para o Mundo", organizada por Augusto Lins Soares, será lançada hoje (14), na Torre Malakoff, com apresentações de Gilú Amaral, César Michiles, Sumara Ramos e batuqueiras do grupo Ìyámassé Málé

A trajetória pessoal e artística de um dos maiores percussionistas do mundo, Naná Vasconcelos (1944-2016), acaba de ganhar uma cuidadosa narrativa visual: a fotobiografia “Naná - Do Recife para o Mundo”, organizada pelo jornalista e designer Augusto Lins Soares, que será lançada hoje (14), na Torre Malakoff, no Bairro do Recife.

O livro, de 240 páginas, é um lançamento da Cepe Editora e apresenta a exuberância do ser e da arte do leonino Juvenal de Holanda Vasconcelos ao longo de mais de 200 fotos de 50 fotógrafos.

A publicação também traz textos de jornalistas e amigos de Naná, como Milton Nascimento, e obras de 12 artistas atuantes em Pernambuco criadas para o livro.

Durante o lançamento, acontecem as apresentações musicais do percussionista Gilú Amaral, do flautista César Michiles, da cantora Sumara Ramos e das batuqueiras do grupo olindense Ìyámassé Málé. A entrada é gratuita.

Pontapé inicial

O interesse em fotobiografar Naná partiu do jornalista e designer recifense Augusto Lins Soares, que já havia feito as de Chico Buarque, Dom Hélder Câmara e, mais recentemente, Sônia Braga.

Com o aval de Patrícia Vasconcelos, viúva e guardiã do acervo do artista, Augusto começou a esmiuçar a vida de Naná em uma linha do tempo que vai desde o seu nascimento, em 2 de agosto de 1944, até as homenagens pela sua partida, em 9 de março de 2016.

Capa da fotobiografia | Foto da capa: Deborah Feingold

“Vi que ele teve um cuidado tremendo em colocar fotos que dialogassem com momentos importante da vida de Naná, porque se encontrou muita coisa, mas, foi se escolhendo quais foram os momentos mais marcantes, os locais mais marcantes, que significaram mais na carreira dele”, declara Patrícia Vasconcelos.

Do Recife para o Mundo

Eleito oito vezes o melhor percussionista do mundo pela revista especializada Downbeat, Naná projetou sua vida artística ultrapassando fronteiras e ampliando suas conexões planeta afora.

Naná morou no Recife, Rio de Janeiro, Cidade do México, Paris e Nova York. Foi no período fora do País que frutificaram os trabalhos que projetaram o nome de Naná no jazz internacional. Este recorte temporal é, segundo Augusto, um dos mais interessantes da fotobiografia.

“Naná foi um globetrotter cultural, um globetrotter artístico. Ele passeou por muitos lugares, e é muito interessante você ver, no mesmo ano, fotos de Naná, em Estocolmo [Suécia], na Itália, no Japão. Ele não perdia tempo. Ele estava sempre tentando fazer algo diferente em um lugar diferente”.

Mais registros

O livro traz um emocionante acervo fotográfico, com registros surpreendentes como Naná tocando bateria na Banda Sinfônica do Recife, ou com os músicos Collin Walcott e Don Cherry (seus parceiros no trio de jazz Codona), além de, óbvio, cliques dos seus 15 anos à frente das aberturas do Carnaval do Recife, conduzindo os mais de 500 batuqueiros das nações de maracatu.

Os textos da publicação são assinados por Augusto Lins Soares (apresentação), pelos jornalistas Michelle de Assumpção, Renato Contente e José Teles, pelo professor Daniel B. Sharp, por Patrícia Vasconcelos e por Milton Nascimento (depoimento publicado no Facebook no dia da morte de Naná).

E as obras de arte de Amanda de Souza, Derlon, Heloísa Marques, Jade Matos, Marcelo Silveira, entre outros.

SERVIÇO

Lançamento da Fotobiografia “Naná - Do Recife para o Mundo”

Com apresentações musicais de Gilú Amaral, César Michiles, Sumara Ramos e batuqueiras do grupo Ìyámassé Málé

Quando: Sexta (14), às 19h

Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife - Recife-PE

Entrada gratuita

Preço do livro: R$ 100 (impresso)

Instagram: @nanavasconcelosoficial

