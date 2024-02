Naná Vasconcelos ganha sala em sua homenagem em museu do Recife

A- A+

Em agosto deste ano, Juvenal de Holanda Vasconcelos - Naná Vasconcelos - celebraria, se por aqui estivesse, oito décadas de uma vida predominantemente dedicada à excelência de batuques irrefutavelmente os melhores (do mundo).

Eleito pelo menos oito vezes como o maior percussionista (via revista americana de jazz, "DownBeat"), Naná segue em celebração atemporal, mas especialmente em 2024 por causa dos 80 anos que se aproximam, muito há de ser falado do multi-instrumentista recifense.







Não à toa o Museu de Arte Afro-Brasil Rolando Toro (Muafro Recife) realiza, nesta quinta-feira (22), a nomeação de uma sala do espaço com o nome de Naná, em meio auma roda de conversa formada por Moisés Santana (Pró Reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e coordenador da Escola de Música Naná Vasconcelos).



Além dele, participam Lúcia Helena Ramos (diretora do Museu), Júnior Afro (diretor nacional do Sistema de Cultura Minc) e o artista Nelson Ângelo, parceiro de Naná no álbum "Africadeus", lançado na década de 1970. Patrícia Vasconcelos, viúva do percussionista e curadora de sua obra, também se fará presente no evento, marcado para começar às 17h.



Show de Nelson Ângelo

Ao lado de Naná Vasconcelos, o guitarrista e compositor mineiro Nelson Ângelo, 74, lançou o grupo A Tribo - que também contou com Joyce, Novelli e Toninho Horta.



Na programação do Muafro, na ocasião da abertura da sala Naná Vasconcelos, Nelson apresenta o show "Miscigenação", com participação dos percussionistas Aishá Lourençco, Paz Brandão e integrantes da Escola de Música Naná Vasconcelos (UFRPE), no terceiro andar do espaço.



Crédito: Jedson Nobre/Arquivo Folha de Pernambuco

Exposição

Ainda no decorrer do evento, o Muafro lança também a exposição "Um Homem com Calos nas Mãos não Precisa de Identidade".



Sob assinatura do artista Otávio Bahia, a mostra vai ocupar o primeiro andar do museu. Já no segundo, uma exposição de fotos e ítens de Naná Vasconcelos, estará à disposição dos visitantes.

Serviço

Abertura, no Muafro, da sala Naná Vasconcelos

Quando: Quinta-feira (22), 17h

Onde: Museu de Arte Afro-Brasil Rolando Toro (Muafro Recife) - Rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @muafrope



Programação



17h - Roda de Conversa



18h30 - Show "Miscigenação", de Nelson Ângelo



20h - Coquetel



