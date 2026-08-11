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PESQUISA E DOCUMENTÁRIO Naná Vasconcelos: legado do artista começa a ganhar nova memória Pesquisa que dará origem ao documentário "Naná um Griô pelo mundo" reúne documentos, imagens, sons e depoimentos para preservar a trajetória do percussionista pernambucano

Recife abre, nesta terça-feira (11) uma nova frente de preservação da obra de Naná Vasconcelos. Às 15h, a Sala Aloísio Magalhães, da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), no Derby, recebe o lançamento da pesquisa que antecede o documentário “Naná – um Griô pelo mundo”.

O projeto pretende organizar os rastros de uma carreira que levou a percussão, o berimbau e referências da cultura pernambucana a palcos de todo o planeta.

O levantamento vai percorrer coleções públicas e privadas no Brasil e no exterior, reunindo fotografias, gravações, vídeos, documentos e depoimentos. O material será convertido em banco de dados e documento analítico, servindo à realização do longa e a futuras ações de pesquisa e difusão.

Participam do encontro Patrícia Vasconcelos, curadora da obra de Naná; Patrícia Palumbo, corroteirista e codiretora; Moisés de Melo Santana, coordenador da Cátedra Naná Vasconcelos; e os jornalistas Michelle de Assumpção e José Teles.

O encontro inaugura uma operação de arqueologia afetiva e documental em torno de um dos músicos pernambucanos que mais longe levaram os sons do Brasil.

A conversa deve percorrer as muitas dimensões de uma obra que nunca coube em uma única definição: músico, pesquisador de sonoridades, articulador cultural e artista capaz de fazer do diálogo entre tradições uma linguagem própria.

O documentário pretende, então, apresentar o percussionista como esse griô contemporâneo, cuja música criou pontes entre culturas mundo afora.

Maracatu como legado vivo

A história de Naná não termina nos discos. Sua atuação ajudou a projetar internacionalmente manifestações e instrumentos associados à cultura brasileira, enquanto sua própria música aproximava o berimbau, a percussão afro-brasileira, o maracatu e a experimentação contemporânea de públicos dos quatro cantos do planeta.

No Recife, uma de suas marcas mais duradouras foi a abertura do Carnaval com as nações de maracatu. Sob sua direção artística, a cerimônia começou em 2001 e se consolidou como um dos momentos simbólicos da festa. A permanência dessa tradição é objeto de estudo da Cátedra Naná Vasconcelos, da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), com financiamento da Facepe.

“Essa foi uma política que surgiu pela gestão municipal do Recife anos atrás, e que se consolidou e até hoje é mantida, mesmo após dez anos da partida de Naná Vasconcelos. Podemos considerar que temos 15 anos de abertura do carnaval com os maracatus, e isso é extremamente importante”, afirma Moisés de Melo Santana.

Acervo

Enquanto isso, a pesquisa e a catalogação do acervo de Naná estão sob responsabilidade da Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional (Fadurpe), vinculada à UFRPE. O trabalho começou em julho, com base no Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro (Muafro-PE).

A equipe fará a identificação de coleções públicas e particulares, entrevistas, leitura de registros históricos e construção de uma cronologia da carreira de Naná. Os materiais serão digitalizados e reunidos em um repositório destinado tanto à pesquisa do documentário quanto à preservação do acervo pessoal do músico.

“Essa etapa de catalogação é a segunda fase e ajudará na pesquisa do filme "Naná - um Griô pelo mundo", bem como no futuro Memorial, Museu e Centro de Referência Naná Vasconcelos”, afirma Patrícia Vasconcelos.

A ambição, portanto, vai além da tela: criar ferramentas para que a obra continue sendo estudada, compartilhada e reinterpretada.

SERVIÇO

Lançamento da pesquisa e desenvolvimento do documentário "Naná – um Griô pelo mundo"

Quando: Terça (11), às 15

Onde: Sala Aloísio Magalhães/Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) - R. Henrique Dias, 609, Derby - Recife-PE

Aberto ao público

Instagram: @nanavasconcelosoficial

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