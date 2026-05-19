Naná Vasconcelos é celebrado em evento na Fundaj, em memória aos dez anos de sua partida

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Foi em março de 2016 que o som do berimbau, construído por ele mesmo com uma corda de piano afinada na nota Fá, deixou de ressoar mundo afora.



Juvenal de Holanda Vasconcelos, o Naná Vasconcelos, o gênio pernambucano da percussão, se foi há uma década, e com ele a sonoridade que fazia tudo virar música.



Mas o seu legado permanente deve, de quando em sempre, ser rememorado. E é sobre ele e sua obra irretocável que o seminário "Naná Vasconcelos: os maracatus e o Carnaval do Recife" se volta nesta sexta-feira (22), na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), no Campus Derby.









Por lá, programação com exposição fotográfica, cortejo de maracatu, lançamento de repositório digital e outras atividades, percorrem a trajetória de Naná.



Interessados podem participar gratuitamente da agenda, com inscrições neste link.



Seminário e exposição

A pesquisa "A Cátedra Naná Vasconcelos UFRPE, as ações afirmativas e as possibilidades pluriepistêmicas nas Universidades Públicas” é temática abordada no seminário, com resgate do processo de 15 anos de elaboração das aberturas do Carnaval do Recife por nações de maracatu, sob regência do percussionista.



Na abertura, o projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), leva apresentação cultural da Escola de Música Naná Vasconcelos. Na ocasião, o artista recifense será celebrado.

O evento também marca a abertura da exposição fotográfica “Naná do Recife para o Mundo”, com narrativa visual da vida artística do percussionista.



Viúva de Naná e uma das pesquisadoras envolvidas no projeto, Patrícia Vasconcelos foi consultora do livro a "A fotobiografia de Naná Vasconcelos", que serviu de base para a exposição.



Veja programação completa:



Seminário “Naná Vasconcelos, os Maracatus e o Carnaval do Recife”

14h – Apresentação cultural da Escola de Música Naná Vasconcelos



Abertura da exposição fotográfica “Naná do Recife para o Mundo”

Curadoria: Patrícia Vasconcelos



14h15 – Mesa de abertura

Com representantes da Fundaj, UFRPE, FACEPE, Ministério da Cultura e Secretaria de Cultura do Recife



15h – Apresentação dos resultados parciais da pesquisa e do vídeo “Naná Vasconcelos - 10 Anos Doutor Honoris Causa UFRPE”

Moisés de Melo Santana (PPGECI/UFRPE)

Patrícia Vasconcelos (Cátedra Naná Vasconcelos)



Lançamento do Repositório Digital Arandu UFRPE – Cátedra Naná Vasconcelos

Maurício Antunes (PPGECI/Fundaj)

Marília Lima Silva (PPGECI)



15h45 – Intervalo



16h – Roda de diálogo

Lindivaldo Oliveira Leite Júnior (MinC)

Mestre Fábio Sotero (AMANPE)

Ana Paula Guedes, ex-integrante do Voz Nagô

Roberto Peixe, ex-secretário de Cultura do Recife

Paz Brandão, ex-gestora do Núcleo Afro da Secretaria de Cultura do Recife

Mestre Chacon Viana, diretor do Núcleo Afro da Secretaria de Cultura do Recife

Claudilene Silva (UNILAB)

Coordenação: José Nilton de Almeida (Cátedra Naná Vasconcelos; NEAB/UFRPE)



17h30 – Cortejo de Maracatu Nação Porto Rico



18h – Encerramento



SERVIÇO

Seminário “Naná Vasconcelos, os Maracatus e o Carnaval do Recife”

Quando: Sexta-feira, 22 de maio, das 14h às 18h

Onde: Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), Sala Aloísio Magalhães - Rua Henrique Dias, 609

Inscrições gratuitas neste link

Informações: @fundajoficial









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