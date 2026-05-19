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SEMINÁRIO

Naná Vasconcelos é celebrado em evento na Fundaj, em memória aos dez anos de sua partida

Seminário, exposições fotográficas e cortejos de maracatus integram agenda do evento nesta sexta (22)

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Programação na Fundaj celebra legado de Naná Vasconcelos, em memória aos dez anos de sua morteProgramação na Fundaj celebra legado de Naná Vasconcelos, em memória aos dez anos de sua morte - Foto: Marcos Pastich/Arquivo Folha de Pernambuco

Foi em março de 2016 que o som do berimbau, construído por ele mesmo com uma corda de piano afinada na nota Fá, deixou de ressoar mundo afora.

Juvenal de Holanda Vasconcelos, o Naná Vasconcelos, o gênio pernambucano da percussão, se foi há uma década, e com ele a sonoridade que fazia tudo virar música.

Mas o seu legado permanente deve, de quando em sempre, ser rememorado. E é sobre ele e sua obra irretocável que o seminário "Naná Vasconcelos: os maracatus e o Carnaval do Recife" se volta nesta sexta-feira (22), na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), no Campus Derby.

 

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Por lá, programação com exposição fotográfica, cortejo de maracatu, lançamento de repositório digital e outras atividades,  percorrem a trajetória de Naná.

Interessados podem participar gratuitamente da agenda, com inscrições neste link.

Seminário e exposição
A pesquisa "A Cátedra Naná Vasconcelos UFRPE, as ações afirmativas e as possibilidades pluriepistêmicas nas Universidades Públicas” é temática abordada no seminário, com resgate do processo de 15 anos de elaboração das aberturas do Carnaval do Recife por nações de maracatu, sob regência do percussionista.

Na abertura, o projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), leva apresentação cultural da Escola de Música Naná Vasconcelos. Na ocasião, o artista recifense será celebrado.

O evento também marca a abertura da exposição fotográfica “Naná do Recife para o Mundo”, com narrativa visual da vida artística do percussionista.

Viúva de Naná e uma das pesquisadoras envolvidas no projeto, Patrícia Vasconcelos foi consultora do livro a "A fotobiografia de Naná Vasconcelos", que serviu de base para a exposição.

Veja programação completa:

Seminário “Naná Vasconcelos, os Maracatus e o Carnaval do Recife”
14h – Apresentação cultural da Escola de Música Naná Vasconcelos

Abertura da exposição fotográfica “Naná do Recife para o Mundo”
Curadoria: Patrícia Vasconcelos

14h15 – Mesa de abertura
Com representantes da Fundaj, UFRPE, FACEPE, Ministério da Cultura e Secretaria de Cultura do Recife

15h – Apresentação dos resultados parciais da pesquisa e do vídeo “Naná Vasconcelos - 10 Anos Doutor Honoris Causa UFRPE”
Moisés de Melo Santana (PPGECI/UFRPE)
Patrícia Vasconcelos (Cátedra Naná Vasconcelos)

Lançamento do Repositório Digital Arandu UFRPE – Cátedra Naná Vasconcelos
Maurício Antunes (PPGECI/Fundaj)
Marília Lima Silva (PPGECI)

15h45 – Intervalo

16h – Roda de diálogo
Lindivaldo Oliveira Leite Júnior (MinC)
Mestre Fábio Sotero (AMANPE)
Ana Paula Guedes, ex-integrante do Voz Nagô
Roberto Peixe, ex-secretário de Cultura do Recife
Paz Brandão, ex-gestora do Núcleo Afro da Secretaria de Cultura do Recife
Mestre Chacon Viana, diretor do Núcleo Afro da Secretaria de Cultura do Recife
Claudilene Silva (UNILAB)
Coordenação: José Nilton de Almeida (Cátedra Naná Vasconcelos; NEAB/UFRPE)

17h30 – Cortejo de Maracatu Nação Porto Rico

18h – Encerramento

SERVIÇO
Seminário “Naná Vasconcelos, os Maracatus e o Carnaval do Recife”
Quando: Sexta-feira, 22 de maio, das 14h às 18h
Onde: Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), Sala Aloísio Magalhães - Rua Henrique Dias, 609
Inscrições gratuitas neste link
Informações: @fundajoficial

 


 

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