Naná Vasconcelos é celebrado em evento na Fundaj, em memória aos dez anos de sua partida
Seminário, exposições fotográficas e cortejos de maracatus integram agenda do evento nesta sexta (22)
Foi em março de 2016 que o som do berimbau, construído por ele mesmo com uma corda de piano afinada na nota Fá, deixou de ressoar mundo afora.
Juvenal de Holanda Vasconcelos, o Naná Vasconcelos, o gênio pernambucano da percussão, se foi há uma década, e com ele a sonoridade que fazia tudo virar música.
Mas o seu legado permanente deve, de quando em sempre, ser rememorado. E é sobre ele e sua obra irretocável que o seminário "Naná Vasconcelos: os maracatus e o Carnaval do Recife" se volta nesta sexta-feira (22), na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), no Campus Derby.
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Por lá, programação com exposição fotográfica, cortejo de maracatu, lançamento de repositório digital e outras atividades, percorrem a trajetória de Naná.
Interessados podem participar gratuitamente da agenda, com inscrições neste link.
Seminário e exposição
A pesquisa "A Cátedra Naná Vasconcelos UFRPE, as ações afirmativas e as possibilidades pluriepistêmicas nas Universidades Públicas” é temática abordada no seminário, com resgate do processo de 15 anos de elaboração das aberturas do Carnaval do Recife por nações de maracatu, sob regência do percussionista.
Na abertura, o projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), leva apresentação cultural da Escola de Música Naná Vasconcelos. Na ocasião, o artista recifense será celebrado.
O evento também marca a abertura da exposição fotográfica “Naná do Recife para o Mundo”, com narrativa visual da vida artística do percussionista.
Viúva de Naná e uma das pesquisadoras envolvidas no projeto, Patrícia Vasconcelos foi consultora do livro a "A fotobiografia de Naná Vasconcelos", que serviu de base para a exposição.
Veja programação completa:
Seminário “Naná Vasconcelos, os Maracatus e o Carnaval do Recife”
14h – Apresentação cultural da Escola de Música Naná Vasconcelos
Abertura da exposição fotográfica “Naná do Recife para o Mundo”
Curadoria: Patrícia Vasconcelos
14h15 – Mesa de abertura
Com representantes da Fundaj, UFRPE, FACEPE, Ministério da Cultura e Secretaria de Cultura do Recife
15h – Apresentação dos resultados parciais da pesquisa e do vídeo “Naná Vasconcelos - 10 Anos Doutor Honoris Causa UFRPE”
Moisés de Melo Santana (PPGECI/UFRPE)
Patrícia Vasconcelos (Cátedra Naná Vasconcelos)
Lançamento do Repositório Digital Arandu UFRPE – Cátedra Naná Vasconcelos
Maurício Antunes (PPGECI/Fundaj)
Marília Lima Silva (PPGECI)
15h45 – Intervalo
16h – Roda de diálogo
Lindivaldo Oliveira Leite Júnior (MinC)
Mestre Fábio Sotero (AMANPE)
Ana Paula Guedes, ex-integrante do Voz Nagô
Roberto Peixe, ex-secretário de Cultura do Recife
Paz Brandão, ex-gestora do Núcleo Afro da Secretaria de Cultura do Recife
Mestre Chacon Viana, diretor do Núcleo Afro da Secretaria de Cultura do Recife
Claudilene Silva (UNILAB)
Coordenação: José Nilton de Almeida (Cátedra Naná Vasconcelos; NEAB/UFRPE)
17h30 – Cortejo de Maracatu Nação Porto Rico
18h – Encerramento
SERVIÇO
Seminário “Naná Vasconcelos, os Maracatus e o Carnaval do Recife”
Quando: Sexta-feira, 22 de maio, das 14h às 18h
Onde: Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), Sala Aloísio Magalhães - Rua Henrique Dias, 609
Inscrições gratuitas neste link
Informações: @fundajoficial