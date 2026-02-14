A- A+

FAMOSOS Nanda Costa e Lan Lanh se separam após 12 anos de união Até o momento, as artistas não se manifestaram sobre a decisão

A atriz Nanda Costa e a percussionista Lan Lanh se separaram após 12 anos juntas. A informação foi confirmada pela coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, nesta sexta-feira, 13. Até o momento, as artistas não se manifestaram sobre a decisão nas redes sociais.

Conforme a coluna, a decisão foi feita "de forma amigável". As duas são mães das gêmeas Kim e Tiê, de 4 anos. Nanda e Lan Lanh apareceram juntas com as filhas durante a pré-estreia do filme infantil O Diário de Pilar na Amazônia, que tem a atriz no elenco, em janeiro.

O agora ex-casal assumiu o relacionamento publicamente em 2018, no Dia dos Namorados. "Mais um 12/06 com ela", escreveu Nanda na legenda. Na ocasião, Lan também publicou uma foto ao lado da então namorada, com a legenda "com ela, é o meu amor". As duas, porém, estavam juntas desde meados de 2014.





