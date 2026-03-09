A- A+

TURNÊ Nando Cordel anuncia turnê "De Volta pro Aconchego" e inicia série de shows pelo Nordeste Cantor e compositor apresenta espetáculo em teatros de cinco capitais, celebrando a proximidade com o público e uma carreira marcada por sucessos da música brasileira

O cantor e compositor Nando Cordel prepara o lançamento de uma nova série de apresentações pelo país. Batizada de “De Volta pro Aconchego”, a turnê começa ainda em março e terá, em sua primeira etapa, passagens por cinco capitais nordestinas.

A estreia acontece no dia 20 de março, em Fortaleza, no Teatro RioMar Fortaleza. Na sequência, o artista se apresenta em Natal (21/03), Recife (22/03), Maceió (28/03) e João Pessoa (18/04), levando o espetáculo a palcos de teatro e priorizando uma atmosfera mais próxima da plateia.

O nome da turnê remete à canção “De Volta pro Aconchego”, parceria de Cordel com Dominguinhos e eternizada na interpretação de Elba Ramalho. A escolha reflete a proposta do projeto: valorizar emoção, intimidade e o reencontro entre o artista e os admiradores de sua obra.

Com mais de quarenta anos dedicados à música, Nando Cordel reúne um vasto repertório autoral. Ao longo da trajetória, ultrapassou a marca de 1.800 composições registradas por ele e por diferentes intérpretes da cena nacional.

Entre as músicas que costumam integrar seus shows estão clássicos como “Gostoso Demais”, gravada por Maria Bethânia, além de títulos como “Minha Doce Estrela”, “Você Endoideceu Meu Coração” e “Isso Aqui Tá Bom Demais”.

Nos espetáculos, o cantor sobe ao palco acompanhado de banda e também de seus filhos, que participam da apresentação. A proposta reforça o clima familiar e afetivo da turnê.

Outro diferencial está no formato do roteiro musical. Em vez de seguir uma sequência cronológica de composições, Cordel conduz o show de maneira mais livre, guiado pela interação com o público. Conversas, histórias sobre as canções e momentos de improviso fazem parte da dinâmica das apresentações.

Confira as datas da turnê "De Volta pro Aconchego", de Nando Cordel



20/03 | Fortaleza (Teatro RioMar Fortaleza)

21/03 | Natal (Teatro Riachuelo Natal)

22/03 | Recife (Teatro RioMar Recife)

28/03 | Maceió (Teatro Gustavo Leite)

18/04 | João Pessoa (Intermares Hall)

*Com informações da assessoria

