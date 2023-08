A- A+

música Nando Cordel canta com os filhos, no RioMar, em comemoração ao Dia dos Pais Show é gratuito e ocorre neste sábado (12), às 19h

Para celebrar o Dia dos Pais, o shopping RioMar recebe neste sábado (12), às 19h, em sua praça de alimentação, o show gratuito de Nando Cordel. O artista pernambucano vai dividir o palco com os filhos, que também são músicos.

Nando promete cantar composições que foram sucesso na sua voz e nas de outros artistas. Músicas como “Você endoideceu meu coração”, “Isso aqui tá bom demais”, “Riacho do Navio” e “De volta pro aconchego” estão garantidas no repertório.



Além do show, o centro de compras traz outras ações neste final de semana. Uma delas é uma cabine fotográfica que vai permitir aos pais e filhos fazer gratuitamente um registro da comemoração especial. A máquina ficará disponível no domingo (13), das 12h às 21h, mediante apresentação do RioMar Recife SuperApp.

Veja também

