Nando Cordel e João Gomes reforçam a tradição do forró

Em tempos de “por onde anda o forró nos festejos juninos do Nordeste?”, deparar-se com as boas novas de veteranos que seguem a tradição do xote, do baião e do rala-bucho - em meio a farras do sertanejo, do axé e de outros ritmos que vêm ocupando palcos principais de cidades afora, inclusive (e principalmente) de Pernambuco - é razão para celebrar.



Com mais de quatro décadas de carreira, incontáveis canções reverberadas em vozes diversas do País e com um baú tomado por centenas de músicas inéditas, Nando Cordel é um dos nomes que não abrem mão dos acordes de uma sanfona.



“Fiz uma melodia bem na levada do São João”, salienta o cantor e compositor que até há pouco estava em casa, “acomodado” mas, “veio esse menino e tá dando esse balançado comigo”, conta ele, animado, em conversa com a Folha de Pernambuco para falar da recente “Você Apareceu no São João”, gravada com João Gomes e já disponível nas plataformas de música.





“Que danadinho, que figura maravilhosa”, destaca Nando sobre o artista pernambucano de Serrita, no Sertão, e que se tornou um dos “queridinhos” da música no País, e em gêneros diversos nos quais ele circula e fica à vontade. O forró é um deles.







“Gravamos em cinco minutos”, complementa Nando Cordel sobre o encontro na casa de João, que hesitou em fazer um convite para levá-lo a um almoço em sua casa.



“Será que se eu convidar Nando para almoçar em minha casa ele vai?”, divagou João Gomes. E o convite foi aceito e assim nasceu mais uma composição tradicionalmente junina.



Nando Cordel recebeu uma espécie de convocação do cearense Fagner para produzir um disco para ele com releituras de clássicos nordestinos. Além da produção, ele foi um dos convidados para cantar, tal qual foram Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Dorgival Dantas e também João Gomes.



“João chegou, conheci. Quando o vi, ele estava com o sanfoneiro dele, e os dois estavam emocionados por terem me encontrado. Depois de tanto tempo na estrada, achei tudo isso muito especial. E aí ele arriscou o convite para um almoço na casa dele”, relembra Nando Cordel.



“Você Apareceu no São João” é a primeira de uma série de outras canções que serão lançadas com outras participações. A ideia é ter, até o final do ano, um trabalho mesclado por nomes de gêneros diversos da música brasileira.



“Comecei com João. Mas já gravei as bases de outra canção com Maneva, a terceira vai ser com Zezé di Camargo. Vou misturar todo mundo. Para ser bem diferente, quero chamar Seu Jorge e Roberta Campos também", adianta ele, confessando que já tentou algumas vezes, ao longo de seus 71 anos de trajetória, aposentar-se artisticamente.



“Em meu baú eu tenho umas duas mil músicas pré-prontas, inéditas. Tô começando a botar pra fora. (...) Já anunciei umas vinte vezes e estão me convencendo de que é verdade que eu não vou me aposentar”, brinca o autor de clássicos como “De Volta Pro Aconchego” e “Isso Aqui Tá Bom Demais”, parcerias suas com Dominguinhos, além de “Você Endoideceu Meu Coração” e “Doido Pra Te Amar”, esta uma das tantas que integraram trilhas de novela.



