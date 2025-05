A- A+

Nando Cordel fala sobre carreira, São João e parceria com João Gomes: "Uma pessoa muito humilde" Cantores pernambucanos firmaram parceria no single "Você apareceu no São João"

Nando Cordel foi o entrevistado da Rádio Folha (96,7FM) na tarde desta segunda-feira (26). Recebido pelo âncora Jota Batista, o músico conversou sobre carreira, São João e seu mais novo lançamento.

Já está disponível nas plataformas digitais o single “Você apareceu no São João”, parceria de Nando com João Gomes. Com uma pegada dançante, a música celebra a tradição das festas juninas e marca o encontro de duas gerações musicais.

Nando, que classifica o dueto como “uma ideia muito vitoriosa”, explica que ele surgiu de um convite para almoçar na casa de João Gomes. “No almoço, ele puxou um violão e eu comecei a fazer essa melodia na hora”, relembrou.

O contato entre os dois artistas começou durante as gravações do novo disco de Fagner, que Nando Cordel está produzindo. João Gomes é uma das participações do novo trabalho.

A aceitação da proposta de parceria veio com uma condição: fazer uma música junina bem “raiz”. “Ele topou. Tentamos encaixar todos os estados nordestinos na letra, para não dar em confusão. A música ficou muito forte. Está estourada em todo o Nordeste”, comentou.

Compositor de clássicos com mais de quatro décadas de sucesso, Nando elogia o jovem colega. “João é uma pessoa muito forte, doce e humilde”, assegurou.

Ao longo da carreira, Nando emplacou sucessos na sua voz e nas de outros artistas, como “De Volta pro Aconchego” e “Você Endoideceu meu Coração”. Ele lembra que o começo da carreira foi difícil, mas o encontro com um grande nome da música brasileira o impulsionou.

“Saí do Cabo de Santo Agostinho com um violão, uma mochila e mais nada. Cheguei em São Paulo meio perdido. Onde eu batia na porta, só ouvia 'não'. Era muito difícil. Foram dez anos de pancada, mas de repente entrou na minha vida Dominguinhos”, apontou.

Agora, o pernambucano prepara um EP para o segundo semestre, contando com a presença de diversos cantores. Além disso, já tem agenda cheia para o período do ano que mais gosta. “Costumo dizer que o São João é a festa mais bonita de todos os tempos. Há mais de 40 anos que eu faço e, graças a Deus, os shows são sempre lotados”, celebrou.

