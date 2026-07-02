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Streaming "Nando Entre Dois Mundos": Netflix revela pôster e data de estreia de filme derivado de "Sintonia" Com Christian Malheiros de volta ao papel de Nando, longa-metragem traz desfecho do personagem após cinco temporadas da série

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“Sintonia”, série brasileira que teve cinco temporadas na Netflix, vai ganhar um filme spin-off para dar um desfecho à história de um de seus personagens mais marcantes. “Nando Entre Dois Mundos - Um Filme Sintonia” ganhou, nesta quinta-feira (2), pôster e data de lançamento.

A plataforma de streaming anunciou para o dia 12 de agosto o lançamento do longa-metragem em seu catálogo. Christian Malheiros retorna ao papel de Nando, em uma trama que se passa cinco anos após o jovem da periferia de São Paulo ascender na hierarquia do tráfico de drogas.

Após os acontecimentos da temporada final de “Sintonia”, Nando se muda para a Sérvia. Ele é forçado a voltar para o Brasil quando Bruninha (Duda Pimenta), sua filha adolescente, some de casa sem deixar rastros.

De volta ao país, o personagem busca reconstruir os laços com a família. Tendo falhado em manter quem ele mais ama longe do crime, Nando se vê dividido entre a lealdade ao crime e o desejo de proteger os seus. Ele terá que tomar a decisão de arriscar tudo para romper definitivamente com o passado.

Júlia Yamaguchi retorna como Scheyla, companheira do traficante. Bruna Mascarenhas e Jottapê, que interpretaram Rita e Doni na série, também estão de volta em participações especiais.

Com produção da Gullane, “Nando Entre Dois Mundos - Um Filme Sintonia” tem roteiro de Guilherme Quintella, Denis Nielsen e Léo Todeschini. Johnny Araújo assina a direção.

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