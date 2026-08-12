A- A+

Streaming "Nando Entre Dois Mundos": filme spin-off de "Sintonia" entrega desfecho a personagem Christian Malheiros volta a interpretar o traficante em filme que estreia na Netflix nesta quarta (12)

Fãs saudosos de “Sintonia” têm mais uma chance de retornar ao universo criado por KondZilla para a Netflix. Mais de um ano após o lançamento da quinta e última temporada da série, a plataforma estreia nesta quarta-feira (12) o longa-metragem que marca o ponto final de um dos seus maiores sucessos no Brasil.

“Nando Entre Dois Mundos - Um Filme Sintonia” é um spin-off protagonizado pelo ator Christian Malheiros, que deu vida a um dos três jovens protagonistas do seriado. Após ascender no tráfico de drogas internacional, Nando ganha um desfecho carregado de emoção e adrenalina.

Em entrevista a um grupo de jornalistas, o diretor Johnny Araújo contou que a ideia do filme veio com a percepção de que a série havia deixado “uma ponta solta”. “Ficou no público a sensação de que faltava um final de arco para o Nando”, afirma.



O cineasta admite que “Peaky Blinders” serviu de inspiração. A série britânica, que também conta com uma trama envolvendo mafiosos, se despediu de Tommy Shelby, seu protagonista interpretado por Cillian Murphy, também com um longa.

No caso do filme brasileiro, a história é narrada cinco anos após os acontecimentos da temporada final de “Sintonia”. Depois de chegar à mais alta posição no submundo do crime, Nando vive isolado de sua família e amigos, atuando na Sérvia.

Quando as negociações com os parceiros europeus tomam um rumo inesperado, o traficante precisa retornar ao Brasil para garantir a segurança de quem ele ama. “Ao longo desses anos, o Nando viveu na corda bamba, tentando equilibrar dois mundos. Agora, ele toma consciência de que precisa escolher o que manter na vida”, comenta Christian Malheiros.

De volta ao país, Nando precisa lidar não só com os inimigos no crime, mas também com conflitos familiares. Seu principal embate ocorre com Bruninha, sua filha mais velha, que cresceu e virou uma adolescente longe da presença do pai.

A estreante Duda Pimenta, que interpreta a jovem, elogia o acolhimento que recebeu dos atores mais experientes e familiarizados com o universo derivado da série. “Eles me ajudaram bastante com a criação e me ajudaram a entender como funcionava na série, porque eu não queria entregar algo muito distante do que era antes. Então, ouvi muitas ideias”, diz.

Júlia Yamaguchi foi uma das atrizes com a qual Duda mais contracenou. A artista, que interpreta Scheyla, esposa de Nando e mãe de Bruninha, ressalta a importância da personagem para ela.

“Já estou há quase uma década vivendo esse papel, que foi um presente para mim. Teve um efeito novela. As pessoas na rua me conhecem como Scheyla ou ‘a mulher do Nando’”, conta Júlia.

Veja também