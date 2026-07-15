Nando Reis confirma Recife em sua nova turnê, "Pra Você Guardei o Amor; saiba quando
No festival Clássicos do Brasil, cantor promete passear por hits e novas canções em que o amor é protagonista
Leia também
• Cantora Maria Rita desabafa sobre ataques na internet: "Sem vergonha ou cuidado"
• 'Essa turnê é a busca pelo colo da minha mãe', diz Maria Rita, após burnout que a afastou dos palcos
Dentro da programação do festival Clássicos do Brasil, no Parque Dona Lindu, Zona Sul do Recife, no próximo mês de novembro, o cantor e compositor Nando Reis confirma sua participação com a turnê “Pra Você Guardei o Amor.
O show será no dia 7 de novembro, mesmo dia em que Humberto Gessinger e CPM 22 também se apresentam no evento. Os ingressos a partir de R$ 90 já estão à venda na Bilheteria Digital.
A turnê
“Pra Você Guardei o Amor”, como o próprio nome sugere, traz o amor como protagonista do repertório, abordado com suas diversas narrativas: encontros, desencontros, diversas formas de sentir.
Nando Reis reúne hits do repertório, músicas do mais recente álbum e releituras de clássicas canções de amor que marcaram a vida do artista.
O cantor proporciona um toque a mais ao encontro com a presença da amiga de longa data, Lan Lanh, percussionista das melhores no cenário brasileiro.
A banda que aocmpanhará Nando Reis ainda contará com Walter Villaça na guitarra, Felipe Cambraia no baixo, Alex Velley nos teclados, Eduardo Schuler na bateria e Sebastião Reis no violão. A direção artística e visual é assinada por Batman Zavareze.
O festival Clássicos do Brasil
Em sua segunda edição no Recife, o festival que celebra a música nacional chega com curadoria que reúne samba, rock, frevo, MPB e os sons que definem a identidade cultural do Brasil.
O festival destacará uma área para PcD.
PROGRAMAÇÃO
Sexta (6 de novembro), a partir das 18h30
Alcione
Marcelo D2
Seu Jorge
Sábado (7 de novembro), a partir das 18h30
CPM22
Humberto Gessinger
Nando Reis
Domingo (8 de novembro), a partir das 15h
Lula Queiroga
Mundo Livre S/A
Spok Frevo Orquestra
SERVIÇO
Festival Clássicos do Brasil
Onde Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife
Quando: 6, 7 e 8 de novembro
Ingressos: 6 e 7 de novembro, a partir de R$ 90; e 8 de novembro, entrada gratuita
Vendas e retirada de ingressos: https://www.bilheteriadigital.com/classicosdobrasil
Informações: @classicosdobrasil.festival