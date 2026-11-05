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MÚSICA Nando Reis, um 'Clássico do Brasil', é uma das atrações de festival no Dona Lindu Em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, Nando Reis falou, entre outros assuntos, sobre sua relação com Marisa Monte

Então o amor, para Nando Reis, passa por “(...) uma relação harmoniosa com o mundo, no sentido amplo, na relação do amor romântico, cotidiano, no cuidado consigo próprio” entre outros ‘etcéteras’ atentamente cantados por ele desde sempre.



É esse o ponto de partida de José Fernando Gomes Reis e não será diferente na apresentação que fará neste sábado (7) no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, dentro da programação do Festival Clássicos do Brasil que o recebe junto a outros nomes da música brasileira, em três dias dedicados à sonoridade reconhecida de artistas que, tal qual o ex-Titãs, sobem ao palco com propriedade de que, assina a identidade cultural do país.









Alcione, Seu Jorge, Gessinger, Lula Queiroga, CPM 22, Mundo Livre, Spok e Marcelo D2 são os outros nomes que integram a agenda do festival no Recife, no segundo ano de realização pela Peck, de um projeto concebido em 2023, no Rio, com apoio da Petrobras e Ministério da Cultura, via Rouanet.



O Clássicos começa nesta sexta (6) e segue no sábado (7) e no domingo (8) - último dia com acesso gratuito ao público.



Crédito: Léo Aversa/Divulgação





Em conversa exclusiva com a Folha de Pernambuco, Nando Reis falou sobre o conceito do festival, em sua literalidade, em um encontro de nomes potentes e atemporais da música, na contrapartida de novas vozes e da renovação da Música Popular Brasileira.

“(...) eu não vejo nos clássicos essa ideia de que os clássicos têm as novas gerações como concorrentes. É um pensamento muito pequeno e pobre. Eu não acho nem que seja uma questão de convivência. É uma questão de existência e as coisas existem. Elas coexistem”, declarou o paulista de 63 anos de vida, e pouco mais de quatro décadas de palcos - desde o Titãs na década de 1980, com o primeiro álbum solo no meio do caminho e a saída definitiva do grupo nos anos 2000.

“Marisa é minha turma"

Será o show da turnê “Pra Você Guardei o Amor” que Nando traz para o Clássicos do Brasil no Recife. Na estrada desde agosto, a apresentação remete, talvez, à sua faceta mais romântica. Embora ele reitere que o amor, “segue em perspectivas e direções diversas”.



“ (...) esse conceito de que é a maneira como eu desejo e consequentemente projeto como forma de expressão e pensamento nas minhas canções, é uma busca de uma relação harmoniosa”, afirma ele que, na nova versão da composição que nomeia a turnê, já gravada com Ana Cañas, ganhou a companhia de outra voz, cuja excelência é inconteste, a de Marisa Monte.





Crédito: Léo Aversa/Divulgação

“ (...) Ela tem uma importância enorme na minha vida e estivemos muito próximos no começo de nossas carreiras. E especialmente no meu caso como compositor, fomos namorados…”, enaltece ele, ao ser indagado sobre o retorno ao estúdio com a artista carioca.

É dele “Diariamente”, uma das faixas do álbum de Marisa, “Mais” (1991). E, como o próprio já afirmou, a composição é “um flerte em forma de música”.

“Acho que entre ‘Diariamente’ e ‘Pra Você Guardei o Amor’ são dois extremos pontos, ao início e o momento atual de uma trajetória de muita afinidade, respeito, admiração e de linguagem, mesmo que a gente tenha de maneira um pouco mais distante e com intersecções pontuais, como as parcerias as composições, ela se mantém.



Marisa é a minha turma, certo? (...) Foi muito fácil cantar com ela, voltar a fazer e tenho um enorme desejo, eu amo a Marisa em todos os sentidos e essa faixa é pra mim uma realização de cantar especificamente essa música com ela”, completa ele, que canta no Recife a turnê e outras clássicas de amor.





“Domingo no Parque”

O Festival Clássicos do Brasil encerra a maratona no Recife com a ação “Domingo no Parque”, levando para o Dona Lindu shows de potências da música pernambucana: Lula Queiroga, Mundo Livre S/A e SpokFrevo vão do manguebeat à embolada, com acesso gratuito ao público.



Os ingressos podem ser retirados no site Bilheteria Digital - mesmo local que podem ser comprados para os shows de amanhã e de sábado.



PROGRAMAÇÃO:



Sexta | 6 de novembro

[Abertura dos portões: 18h]



20h Alcione

22h Marcelo D2

0h Seu Jorge



Sábado | 7 de novembro

[Abertura dos portões: 18h]



20h CPM 22

22h Nando Reis

0h Humberto Gessinger



Domingo | 8 de novembro

[Abertura dos portões: 14h]

16h Lula Queiroga

18h Mundo Livre S/A

20h SpokFrevo Orquestra





SERVIÇO

Festival Clássicos do Brasil

Quando: nesta sexta (6) e sábado (7), a partir das 20h; domingo (8), a partir das 17h

Onde: Parque Dona Lindu: Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem,

A partir de R$ 120 no site Bilheteria Digital / Gratuito no domingo



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