HUMOR Nando Viana, do programa "A Culpa é do Cabral", traz stand up ao Recife Espetáculo "Como faz pra ficar aqui?" ganha sessão no Teatro do Imip, no dia 17 de setembro

Nando Viana traz ao Recife o espetáculo stand up "Como faz pra ficar aqui?". O humorista gaúcho se apresenta no Teatro do Imip, no dia 17 de setembro, às 19h.

No palco, Nando usa o humor para falar sobre um problema que atinge não só ele, mas, também, outros milhões de brasileiros: a ansiedade. Sua vida familiar, reflexões sobre a sociedade e papos da terapia são temas das piadas levadas por ele ao público.



Graduado em publicidade, o humorista já foi destaque no quadro “Humor na Caneca”, exibido no Programa do Jô, na Globo, e tem um especial de comédia disponível na Netflix. Atualmente, ele integra o elenco do programa “A Culpa é do Cabral”, do canal de televisão por assinatura Comedy Central.

Serviço:

"Como faz pra ficar aqui?", com Nando Viana

Dia 17 de setembro, às 19h

No Teatro do Imip (Rua dos Coelhos, 300, Coelhos)

Ingressos entre R$ 35 e R$ 80, à venda no Ingresso Digital

