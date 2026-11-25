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EXPOSIÇÃO Nando Zevê lança exposição gratuita com esculturas de peixes em cerâmica, em dezembro Com mentoria do Mestre Vando de Olinda, a mostra celebra uma iconografia marítima que nasceu nas memórias de infância do artista

O artista pernambucano Nando Zevê lança, no dia 5 de dezembro, a exposição gratuita "Peixada do Nando", que marca sua estreia na produção de peças tridimensionais em cerâmica. A mostra será aberta a partir das 14h, no Ateliê Boitatá, em Casa Amarela, dentro da programação da Confra Boitatá.



Além da exposição, a programação de lançamento contará com a exibição de um curta-metragem produzido e protagonizado por crianças participantes dos atendimentos de arteterapia do Ateliê Boitatá.

Também estão previstas apresentações de performances musicais e artísticas, discotecagem do DJ A Todo Custo e uma estação de chope artesanal, além de opções de comidas e bebidas.



O projeto surgiu em dezembro de 2012, a partir das lembranças de infância do artista, que acompanhava o pai em pescarias no litoral norte de Pernambuco.

As experiências deram origem a uma série de desenhos de peixes, com formas expressivas e cores vibrantes, que passaram por diferentes suportes ao longo dos anos, como cartazes de lambe-lambe e tatuagens.

O sonho

Agora, os desenhos chegam à cerâmica em uma nova etapa do trabalho de Zevê. A ideia surgiu a partir de um sonho do artista, que imaginou uma galeria preenchida por esculturas de peixes coloridos.

Para desenvolver as peças, ele retomou o projeto após dez anos e iniciou, em abril de 2026, um processo de aprendizado na cerâmica artística.



Parceria

O trabalho é acompanhado pelo oleiro Mestre Vando, que atua no bairro de Ouro Preto, em Olinda, e orienta o artista nas técnicas de modelagem e processamento do barro.

A parceria aproxima a linguagem da arte urbana, presente na trajetória de Nando, da tradição da cerâmica popular pernambucana.

SERVIÇO

Lançamento da exposição Peixada do Nando

Quando: 5 de dezembro, às 14h

Onde: Ateliê Boitatá – Rua Conselheiro Nabuco, 517, Casa Amarela, Recife

Entrada gratuita

Informações: @nandozeve | @atelie.boitata

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