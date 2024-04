A- A+

TEATRO Nany People traz ao Recife o monólogo "Como Salvar Um Casamento"; saiba tudo sobre data e ingressos Relacionamentos amorosos são abordados no novo monólogo da atriz

Nany People vem ao Recife com o seu mais novo espetáculo. “Como Salvar Um Casamento” terá única apresentação no dia 14 de abril, no Teatro de Santa Isabel, às 18h.

Com texto de Bruno Motta e Daniel Alves, Nany encarna uma espécie de coach de casais. No palco, ela dá conselhos e pitacos sobre a vida a dois. Os assuntos vão desde os novos formatos de relação até as brigas conjugais.

Segundo a atriz, a peça foi inspirada nas separações dos irmãos dela. “Hoje, eles estão casados de novo, e nesse período, muitos amigos também se casaram e se separaram. Nesta observação da vida a dois, eu vejo que muitas situações são as mesmas e que muitas perguntas continuam sem respostas”, aponta.

O espetáculo original rodou o país há 15 anos. A obra foi repaginada e tornou-se um monólogo, incorporando ainda novas nuances sobre o amor. Outra marca da apresentação é a interatividade com o público.

Serviço:

Espetáculo “Como Salvar Um Casamento”

Quando: 14 de abril, às 18h

Onde: Teatro de Santa Isabel (Praça da República , 233, Santo Antônio, Recife)

Ingressos a partir de R$ 60, à venda no Sympla

Informações: (81) 3242-3437



