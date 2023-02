A- A+

Eventos Não Acredito Que Te Beijei terá shows de Priscila Senna, Avine Vinny, Iguinho e Lulinha e muito mais Se apresentam ainda na festa de despedida do Carnaval, Eric Land, Marcynho Sensação e Lipe Lucena. Evento acontecerá neste sábado (25) no Clube Internacional

O Clube Internacional do Recife vai receber a 17ª edição do tradicional bloco pós-carnavalesco, Não Acredito Que Te Beijei, neste sábado (25), a partir das 16h. A festa, que já acontece há mais de 15 anos, tem em uma grade eclética, com nomes de destaque do forró, brega e sertanejo. Os ingressos estão à venda no site e aplicativo da Bilheteria Digital e custam R$ 90.

Entre as atrações da festa, Priscila Senna, a dupla sensação nacional do momento Iguinho e Lulinha e os cantores de forró Avine Vinny, Eric Land, Marcynho Sensação e Lipe Lucena.



Criada como uma brincadeira de 14 amigos para “tirar onda” com os excessos do Carnaval, o Não Acredito Que Te Beijei foi pela primeira vez às ruas de Casa Forte apenas com uma orquestra de frevo e a escola de samba Patusco, reunindo 1.500 foliões. Atualmente, a festa conta com uma estrutura de grandes proporções e reunindo grandes nomes nacionais, sendo considerada a festa "a maior ressaca do Carnaval", se despendindo da Festa de Momo.



A troca dos abadás está sendo realizada nesta quinta-feira e sexta-feira, até às 22h, na Cidade Seu Carnaval (Shopping RioMar Recife), e no sábado, a partir das 10h, no local do evento.

Veja também

