BBB 24 "Não confio no Lucas", revela Fernanda em conversa com MC Bin Laden no BBB 24 Diferenças foram postas na mesa na longa conversa que os dois tiveram sobre estratégias de jogo e alianças

Na longa conversa com Fernanda no Quarto Gnomos, MC Bin LAden seguiu tentando solidificar suas alianças com o grupo.

"Outro dia a Pitel falou, você sabe que eu discordo de você né? E a discordância não é sobre alguns assuntos. [...] Às vezes é um ranço instalado, é nítido. É que eu tô falando que a gente pode se unir por jogo. Não é unir pra ser melhores amigos", disse o funkeiro.

"Entendo o que você fala, mas tem questões que pra mim me pegam muito. Por exemplo, eu não confio no Lucas. Acho ele inteligente, foda, estrategista, um bom jogador, verdadeiro, ele se preocupa, tem pautas importantes... Mas em questão de jogo, não confio", confessou Fernanda.



"Acho que ele se enrola muito, ele tenta fazer coisas com todo mundo de forma igual e depois deu merda, que foi quando ele contou a mesma historinha da pulseira pra cada menina, contou a mesma lorota pra todo mundo e deu merda. [...] Fala que não sou opção, mas no Paredão seguinte me coloca", explicou a confeiteira.



