"Não consigo parar de comer", diz Yasmin Brunet; por que comemos mais quando estamos estressados?

“Socorro, eu não consigo parar de comer”, disse a modelo Yasmin Brunet durante o confinamento no Big Brother Brasil em conversa com o Baiano Davi na cozinha enquanto abria armários procurando algo para beliscar. A filha de Luiza Brunet revelou durante o programa que sofre de compulsão alimentar.

A condição é caracterizada pelo consumo contínuo de quantidades exageradas de comida associado ao sentimento de culpa por comer demais. Em alguns casos, a pessoa se submete a métodos radicais para perder o peso que ganhou no ato desenfreado.

Os critérios clínicos para o diagnóstico do transtorno de compulsão alimentar são:

Ela ocorre, em média, pelo menos 1 vez por semana por 3 meses

Os pacientes têm sensação de falta de controle em relação à alimentação

Comer muito mais rápido do que o normal

Comer até se sentir desconfortavelmente cheio

Comer grandes quantidades de alimento quando não se sentindo fisicamente com fome

Comer sozinho por vergonha

Sentir-se nauseado, deprimido ou culpado depois de comer excessivamente

Maria Francisca Mauro, psiquiatra especializada na área de transtornos alimentares e obesidade e pesquisadora do Programa de Obesidade e Cirurgia Bariátrica do Hospital Universitário Fraga Filho, da UFRJ, afirma que o paciente com compulsão se sente na obrigação, como se não conseguisse resistir a comida, e precisa se alimentar para aliviar o mal-estar que está sentindo.

— No caso de Yasmin Brunet, ela está em um grau de pressão emocional e sofrimento psíquico muito grande. Estando dentro de um jogo que mexe com o nosso psicológico e nos deixa em um estado de estresse emocional acima dos parâmetros normais. Ela também está sem o vape, que pode ser uma válvula de escape da comida fora do jogo. Para poder lidar com esse desconforto emocional, ela tem apenas a comida para se sentir mais calma — diz a psiquiatra.

A médica afirma que não há um motivo específico para comer demasiado quando está em uma crise de estresse ou ansiedade generalizada como é no caso do BBB, mas que pode ser relacionado a dificuldade da pessoa de ler a situação em que está inserida, genética, base psicológica da pessoa e o ambiente em que ela está.

— Se é uma casa que tem uma grande quantidade de comida a disposição, por exemplo, ela terá essa necessidade de ter um artifício químico que ajuda a suportar o desconforto emocional — explica.





Mauro diz que o melhor que Brunet pode fazer dentro da casa é buscar apoio entre os outros participantes como um suporte emocional, mas também ter em mente que ela precisa comer em horários certos, o que pode evitar que ela belisque alimentos a todo momento, reconhecer os sinais de saciedade, comer pausadamente, e não perder nenhum momento de refeição.

Durante a conversa com Davi, por exemplo, o brother chegou a oferecer uma rapadura para a modelo e ela disse "Não, obrigada. Eu comi. Não pode sair comendo”. A frase, reconhecendo que ela não pode comer de tudo exageradamente, pode ser reflexo dos cuidados que ela teve com a condição aqui fora.

A nutricionista da modelo, Luna Azevedo, publicou recentemente um vídeo em que mostra Brunet falando sobre a compulsão alimentar dela e que ela tem esse descontrole principalmente quando está em momentos de ansiedade ou tristeza.

“Eu tenho realmente um problema com compulsão alimenta. A maioria das vezes que eu estou triste eu tampo este buraco emocional com comida. É a cobrança que todas as mulheres hoje em dia têm e isso que é ridículo. Que mulher não se sentiu pressionada para ter o corpo perfeito? Para o verão estar pronta para entrar no biquíni”, disse a modelo no vídeo que é de 2017.

Dentro da casa, o cantor Rodriguinho teceu comentários a Yasmin sobre a compulsão que rendeu muitas críticas na internet. Em um momento ele lista as coisas que ela estava comendo durante o dia. “Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão”, em outro ele fala que se ela continuar comendo do jeito que ela está, ela “vai sair rolando daqui (do programa)”.

“Parem de falar sobre o corpo dos outros. Parem de dar opinião sem serem convocados. Até quando teremos que falar sobre “não te perguntei nada”, “o meu corpo não te pertence” “não, não estou vestida para te provocar” e daí pra pior?! Yasmin, estou aqui, como profissional e amiga. Sempre te apoiando, assim como todas as mulheres merecem. E obrigada por ser voz para tantas outras”, escreveu a nutricionista.

