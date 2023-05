A- A+

LITERATURA "Não Crie Seu Filho Para o Mundo" é lançado nesta sexta no Shopping Rio Mar O livro nasceu a partir da necessidade que os autores tiveram de deixar um legado com princípios e valores para seus filhos

No livro ‘Não Crie Seu Filho Para o Mundo’, os autores pernambucanos Márcia e Darrell Marinho mostram o contra-ponto ao dito popular de que geralmente os pais devem criar seus filhos ‘Para o Mundo’, quando na verdade devemos criar nossos filhos para fazer a diferença nesse mundo, colaborando positivamente na sociedade.

O livro nasceu, a partir da necessidade que os autores tiveram de deixar um legado com princípios e valores cristãos para seus três filhos, com faixas etárias diferentes e que enfrentavam problemas diversos. Como pais, sentiram que precisavam ajudá-los a extrair o que cada um tinha de melhor e assim surgiu a ideia do livro, que é um Guia Prático elaborado à partir de exemplos concretos que devem ser vivenciados pelos pais no seu dia a dia.

"Apesar de utilizar na maior parte do texto o termo “pai”, todas as propostas apresentadas no livro são dirigidas à figura de responsabilidade sobre a criança, que pode ser apenas a mãe, avô, avó, tio, tia e em alguns casos até um irmão ou irmã mais velhos, que na ausência dos pais biológicos ajudam na criação e formação da criança. Assim, a leitura nos convida a ‘mergulhar’ nessa tarefa super gratificante de ter um papel ativo na criação dos filhos dedicando sobretudo TEMPO para eles", ressaltam os autores.

“Muitos pais repetem outra frase muito popular: ‘ Por meus filhos, eu daria minha vida!’, sendo que bastaria, apenas um pouco mais de dedicação de tempo, cuidando e guiando suas vidas para um futuro próspero, influenciando as próximas gerações de forma positiva", afirma Darrell Marinho.

Serviço

Lançamento do livro "Não Crie Seu Filho Para o Mundo"

Quando: Sexta-feira (19), às 18h30

Onde: Livraria Leitura – Rio Mar - Av. República do Líbano - Pina

