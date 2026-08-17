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Famosos "Não desisti de falar de sexo, mas entendi que aprisionava mais que libertava", diz Deborah Secco Em entrevista ao videocast "Conversa vai, conversa vem", atriz contou que, muitas vezes, se sentiu mal interpretada, mas que também esteve "um grau acima na sexualidade"

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Deborah Secco contou que está tendo mais cuidado de falar sobre sexo. Em entrevista ao videocast ' Conversa vai, conversa vem', no ar no Youtube do Globo e no Spotify, a atriz de 46 anos, disse que, muitas vezes, se viu mal interpretada, percebendo que seu discurso reverberava de maneira diferente da qual esperava. Também comentou que a maturidade ajudou na expansão do desejo. Leia trecho:

Numa entrevista em 2023, me disse que quanto mais a gente falar de sexo, mais mulheres vão gozar. Continua pensando isso?

Entendi que minha fala não estava servindo para uma libertação e sim para uma opressão. Não desisti de falar de sexo, só entendi que estávamos sendo mais subjugadas e colocadas em lugares que aprisionavam do que no da libertação.

Entendeu que estava jogando o jogo do patriarcado.

Se a gente não está pronto para falar de forma igualitária, se nos faz andar para trás, talvez eu tenha que me adaptar. Percebi que imaginava que uma fala ia reverberar de uma forma e reverberava de outra. Junto disso, estava buscando loucamente aquela Deborah mulher que te falei, num grau acima da sexualidade. Entendi que aquela Deborah nunca mais viria. Estava berrando atrás de algo que não ia mais ter e que esse berro que pensava soar livre e libertar mulheres aprisionadas oprimia ainda mais. Estava na hora de andar diferente.

Como diz Caetano, sexo e política são os melhores assuntos que a gente tem para discutir. E aí você me disse naquela entrevista também que não era uma mulher tão 'transante' assim. Eu adorei isso porque quebra todo um mito. Cai o mito. Hoje, aos 46 anos, qual é o lugar do sexo na sua vida? Você considera prioridade absoluta?

Eu acho que tudo, tudo que é vital, é prioridade para mim. Acho que tudo que faz meu corpo e espírito estar em harmonia, em plenitude, em paz, é prioritário para mim.

A maturidade te ajudou nesse, nessa expansão, talvez de prazeres, a partir do conhecimento do próprio corpo?

Sem dúvida alguma. Eu acho que a mulher que eu sou hoje é uma mulher muito mais feliz, realizada, equalizada no que é de verdade.

No lugar do desejo.

Do desejo e em todos os lugares. Mas falando aqui no lugar do desejo, sim, muito. Acho que tudo foi melhorando, né?

Já disse também que nunca se viu nesse lugar de mulher sexy, de mulher bonita, embora tenha estado nesse posto e tal.

Mas há quatro anos tenho me achado bem bonita.

Então, mas na adolescência, se achava estranha, meio feia. Já contou ter perdido namorados para a sua irmã... Na vida adulta quis meio descontar certa rejeição namorando muito?

Não, mas uma vontade de aproveitar. Tipo assim: vamos aproveitar que estão achando isso, que ninguém percebeu ainda a verdade. Vamos aproveitar enquanto está essa névoa, essa mentira foi sendo contada (risos). Sei lá, daqui a pouco, né, olha a síndrome da impostora, descobrem que isso é uma grande loucura e volta tudo como era antes...

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