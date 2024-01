"Não deu nem bom dia", reclama Alane sobre comportamento de Fernanda no BBB 24

A- A+

Na cozinha da casa do BBB 24, Alane e Deniziane conversaram sobre o comportamento de Fernanda. A bailarina disse que quando a encontrou, na manhã desta terça-feira (23), a niteroiense não a cumprimentou.

"Acordei, Fernanda abre a porta do quarto, aí eu olhei assim... ela não deu nem bom dia. Aí ela falou assim 'quero falar com você depois' e não me deu nem bom dia", contaou Alane.

"O que será que é?" perguntou a fisioterapeuta. "Não sei", disse Alane. "Deve estar com o c* na mão, né?. Quero ver qual vai ser a próxima", especulou Deniziane..

No Sincerão desta segunda (22), Alane afirmou que Fernanda agiu com falsidade com ela. Em conversa na manhã desta terça-feira (23), Fernanda também comentou sobre Alane com Pitel.

