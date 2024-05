Não é apenas o Ken! Oito momentos em que Ryan Gosling foi a pessoa mais legal de Hollywood

A- A+

Ryan Gosling começou cedo sua trajetória em Hollywood. Aos 13 anos, se juntou a Britney Spears, Christina Aguilera e Justin Timberlake no "Clube do Mickey Mouse", programa do Disney Channel, e começou a dar seus passos rumo à fama. Três décadas depois, o ator é um dos nomes de maior prestígio no cinema americano, acumulando indicações ao Oscar e sucessos comerciais.

O ator chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (2) com "O dublê", filme em que contracena com Emily Blunt. A dupla esteve em diferentes lados do ringue, em 2023, com a disputa entre " Barbie" e "Oppenheimer", mas agora se encontra em um projeto em comum.

O novo longa chega às telas num momento em que Ryan parece ser o cara mais carismático do mundo. Muitas vezes discreto, o ator tem mostrado cada vez mais a capacidade de rir de sim mesmo e tem se tornado um verdadeiro fenômeno on-line. Aproveitando a onda, relembramos oito momentos em que Ryan foi "o cara mais legal de Hollywood".

'I'm just Ken'

Não pode existir opinião contrária: não teve nenhum momento mais marcante no último Oscar do que os quatro minutos de apresentação de "I'm just Ken" no palco da Academia. E Ryan foi diretamente responsável pelo icônico momento. O ator se jogou na apresentação, trabalhou pesado na coreografia, foi para a plateia e ainda participou da ideia de levar Slash ao palco. Dito e feito, uma cena inesquecível do Oscar 2024, que serviu também para consolidar toda a trajetória do ator como Ken.





Aprovado por Taylor Swift

Ryan Gosling se despediu de Ken em um monólogo do Saturday Night Live com direito a cover de "All too well", hit de Taylor Swift que também está na trilha de "O dublê". E a loirinha aprovou a versão e tratou de elogiar o desempenho do ator.

"Podem esperar por mim cantando acidentalmente essa versão durante a turnê. Esse monólogo foi tudo", postou a cantora nos Stories.

Gafe no Oscar

Outro momento memorável do ator também aconteceu durante uma cerimônia do Oscar, em 2017. Quem não se lembra do ator rindo no palco diante da gafe que foi terem anunciado "La La Land: Cantando estações" e não "Moonlight: Sob a luz do luar" como vencedor na categoria de melhor filme.

Beijão no palco

Vencedores na categoria melhor beijo no MTV Movie Awards, Ryan Gosling e Rachel McAdams recriaram o clássico beijo de "Diário de uma paixão" no palco da premiação. E a coisa ficou quente. À época, os fãs do ator foram a loucura, afinal os dois eram namorados e Ryan sempre foi conhecido pelo perfil discreto.

Surto com fonte de "Avatar"

Em esquete no SNL, em 2017, Ryan interpretou um homem atormentado pelo fato de "Avatar" usar a fonte Papyrus em seu título oficial. O ator deu tanta vida à situação que a esquete viralizou e repercutiu inclusive com James Cameron, diretor do filme. Recentemente, a esquete ganhou uma continuação.

Ajudando sem divulgar

Quando Steve Carrell fez um discurso em homenagem a Ryan Gosling no Festival de Santa Barbara, o astro de "The Office" revelou um lado desconhecido do colega. Steve lembrou de quando perguntou a Ryan quais seus planos para o fim de semana, durante as filmagens de "Amor a toda prova". Na ocasião, Ryan revelou que iria se apresentar com sua banda em um centro para idosos locais.

"Ele iria passar sua noite de sábado tocando música para alguns velhinhos. Não é adorável? Um astro do cinema teria contado essa história em um programa de entrevistas, teria usado essa história, teria criado um viral, mas não Ryan Gosling. Ele fez isso para fazer pessoas felizes. E isso me irrita muito", brincou Steve.

Parando uma briga

Em 2011, Ryan Gosling interrompeu sua caminhada pelas ruas de Nova York para acalmar os ânimos entre dois homens que estavam brigando. A situação acabou registrada por fãs que se surpreenderam com a presença do ator canadense na confusão.

Homem de família

Sempre discreto, Ryan Gosling não é de falar muito sobre sua vida pessoal e seu casamento com Eva Mendes. Mas costuma ser muito grato à parceira sempre que precisa falar sobre sua trajetória ou agradecer premiações. Em 2017, ao receber um Globo de Ouro por "La La Land", o ator deu discurso emocionado agradecendo à esposa, que ficou em casa cuidando das filhas enquanto ele podia viver seu sonho como ator.

Ele também lembrou o cunhado, que faleceu após luta contra um câncer.

