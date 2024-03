A- A+

SAÚDE "Não é fácil, mas não é sentença", diz Fabiana Justus fala sobre tratamento contra câncer Fabiana Justus ainda comentou a respeito do caso de Kate Middleton, que também foi diagnosticada recentemente com um câncer

Fabiana Justus falou sobre seu tratamento contra uma leucemia mieloide aguda em entrevista ao Fantástico deste domingo, 24. Entre os temas, ela falou sobre a forma como contou às filhas crianças sobre a doença.

"Falei que estava precisando ficar mais forte e precisava da ajuda de um remedinho que só podia tomar no hospital. Falei para elas que, se caísse meu cabelo, significaria que o remédio está dando certo. Tentei pintar de uma forma positiva. Aí elas falaram: 'Que bom que caiu, quer dizer que está dando certo'", disse.

Fabiana Justus ainda comentou a respeito do caso de Kate Middleton, que também foi diagnosticada recentemente com um câncer: "A dor de cada um é a dor de cada um, mas acho que quem passa por isso consegue se relacionar obviamente muito melhor com o que ela está sentindo nesse momento".

"Eu fiquei muito tocada porque lembro que casei 9 de abril e ela 29 de abril, em 2011. Lembro de acordar para ver o casamento dela, aquela coisa, e tal. Hoje, com três filhos cada uma, 13 anos depois, ela recebeu o diagnóstico de câncer no mesmo mês que o meu. Achei muita coincidência", continuou.

A filha de Roberto Justus ainda destacou que é preciso "viver um dia de cada vez" e deu um recado para quem passa por um tratamento semelhante: "Um beijo para quem está passando por isso. Não é fácil, mas não é sentença, de jeito nenhum. Acreditem, tenham fé, força e positividade".



Veja também

saúde Anderson do Molejo volta a ser internado, seis dias após receber alta