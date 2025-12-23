A- A+

REDES SOCIAIS "Não é IA!", diz irmã de copiloto que tirou última foto com Marília Mendonça antes da tragédia Acidente aconteceu no município de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais em novembro de 2021

Depois da que se acredita ser a última foto com Marília Mendonça viralizar nas redes, a irmã do copiloto Tarciso Pessoa Viana, autor da selfie, explicou o motivo por trás do registro raro. Nádia Pessoa afirma que ela e outra irmã eram fãs da sertaneja, que morreu em 2021, vítima de um acidente trágico de avião.

Quando souberam que o irmão viajaria com a artista, pediu que ele registrasse o momento. A cantora, como se vê, aceitou o pedido com um sorriso no rosto.

“Sobre a foto do meu querido irmão Tarciso com a Marília Mendonça, ela é verdadeira, não é IA e nem montagem. Essa foto foi um pedido de irmãs, pois éramos fãs (de Marília) e, quando ficamos sabendo que ele ia estar com ela, pedimos ao mesmo para tirar e pedir um autógrafo pra nós.

Como estão vendo aí, ele não pensou duas vezes em realizar um pedido de irmãs”, escreveu ela em uma publicação em sua rede social.

“Foi uma foto tirada num momento de muita alegria de ambas as partes, meu irmão feliz de estar fazendo o que mais amava, que era voar com profissionalismo, e ela de estar indo levar aos fãs alegria e a melhor música do Brasil. São 4 anos de muitas saudades de todos os familiares, só peço a vocês carinho e oração a todos nós que sofremos essa perda imensurável”, completou.

Na imagem, a cantora próxima do piloto do avião que caiu no dia 5 de novembro de 2021, no município de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais. O acidente matou os dois, além do copiloto, do produtor e do tio de Marília.

O acidente

O bimotor com a cantora decolou do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. O destino era o Aeroporto de Ubaporanga, em Minas Gerais. Após o pouso, Marília Mendonça partiria por terra rumo à cidade de Caratinga (MG), onde faria um show. A apresentação estava marcada para o Parque de Exposições da cidade.

A aeronave caiu pouco depois das 15h de sexta-feira, 5 de novembro, na zona rural de Piedade de Caratinga (MG), próximo ao acesso da BR 474, onde Marília faria um show. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 15h30. A essa altura, imagens do avião já circulavam nas redes sociais.

Marília Mendonça viajava em um avião de pequeno porte , modelo Beech Aircraft. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião, da PEC Táxi Aéreo, tinha prefixo PT-ONJ, capacidade para seis passageiros, estava em situação regular e tinha autorização para circulação de táxi aéreo.

