"Não é o vilão total", diz Cezar defendendo Cristian para Bruna

A- A+

Durante a ação do BBB, nesta segunda-feira (13), Cezar e Bruna Griphao conversaram sobre o comportamento de Cristian, que tem gerado desconforto na casa. O enfermeiro procurou defender o brother, afirmando que ele não é "o único vilão" da história. Segundo ele, Paula estaria "se fazendo de vítima".



Black lembrou, ainda que o vrother "tem um carinho" com Bruna. "O Cris jogava com a gente. Quando o Cris se aproximou da Paula, A gente conversou com a Paula e foi sugerido isso, todo mundo tava ciente. Ela fez uma proposta pra ele, ele fez pra ela. ele se juntou com a Paula, os dois fizeram um pacto. Você me passa informação, eu te passo informação", afirmou.

"Não é o Cris o vilão total na história. Quem tá se fazendo de vítima não é vítima, tá entendendo? Até porque a Paula propôs pra Sarah a mesma coisa, e a Sarah falou que não", argumentou o enfermeiro.

Bruna respondeu que só começou a falar de jogo com Cristian por ele ter demonstrado que não queria jogar em grupo, o que ela considerou uma informação mentirosa. "O Cristian joga sozinho, ele não concorda com o grupo dele, ele protege ali só três pessoas, eu sempre disse isso", disse ela.

"Eu não defendo o Fred, eu não defendo o Cris. Mas tente entender a história como um todo. O Cris errou, mas tá todo mundo metendo a merda toda no Cris, quando não é só ele. Eu não vim aqui pra fazer meio de campo pra ninguém, só pra dizer o que eu acho", opinou

Veja também

CARNAVAL 2023 Paço do Frevo abre alas para o Carnaval e anuncia horário de funcionamento