CELEBRIDADES "Não era família": entenda o motivo para a briga entre Victoria e David Beckham e o filho Brooklyn Beckham expôs publicamente o racha familiar que já se arrasta por mais de quatro anos

Pelo tom das últimas declarações, não parece haver luz no fim do túnel na relação entre David e Victoria Beckham e o filho, Brooklyn. Não é de hoje que o casal vive às avessas com o primogênito, situação que ganhou mais um capítulo desse pesadelo familiar — como já foi descrito pela estilista e ex-Spice Girls. Aos 26 anos, o rapaz falou publicamente pela primeira vez sobre a briga, que envolveria o desrespeito dos pais com sua esposa, Nicola Peltz, e afirmou que não pretende se reconciliar com eles.

“Eu não quero me reconciliar com minha família. Não estou sendo controlado, estou me posicionando e me defendendo pela primeira vez na minha vida”, disse Brooklyn em suas redes. “Meus pais vêm tentando incessantemente destruir meu relacionamento desde antes do meu casamento, e isso não parou”, ele continuou.

Filho de David Beckham e pela estilista Victoria Beckham, Brooklyn e a mulher, Nicola Peltz — Foto: Reprodução/Instagram

O conflito familiar, conforme divulgado pela mídia, teria ganhando força quando Nicola passou a impor limites na relação dos sogros com Brooklyn. Há quem afirme que a estilista apresenta um comportamento “narcisista” e até “tóxico”.

O desentendimento entre sogra e nora já se arrasta há anos, segundo o site TMZ, e os rumores cresceram em 2022, quando Victoria não assinou o vestido de noiva de Nicola, algo que foi mencionado pelo rapaz em suas redes. A verdade é que Victoria acredita ter “perdido” o filho para a atriz.





“Na noite anterior ao nosso casamento, membros da minha família me disseram que Nicola ‘não era do mesmo sangue’ e ‘não era família’”, contou Brooklyn nas redes. “Desde o momento em que comecei a me posicionar ao lado da minha esposa, passei a receber ataques incessantes dos meus pais, tanto em privado quanto publicamente, enviados à imprensa por ordem deles. Até meus irmãos foram instruídos a me atacar nas redes sociais, até que, do nada, me bloquearam no verão passado.”

Segundo Brooklyn, Victoria ainda teria convidado “repetidamente mulheres do meu passado para o nosso convívio, de maneiras claramente pensadas para nos deixar desconfortáveis”. A ideia da estilista, de acordo com tal relato, era sabotar o casamento do filho e da nora.

Brooklyn ainda critica o modo de vida de seus pais. “Minha família valoriza a promoção pública e os contratos de publicidade acima de tudo. A marca Beckham vem em primeiro lugar”, afirmou. Ele ainda rebateu as afirmações de que seria controlado por Nicola: “A narrativa de que minha esposa me controla é completamente inversa. Eu fui controlado pelos meus pais durante a maior parte da minha vida”.

“Minha esposa e eu não queremos uma vida moldada por imagem, imprensa ou manipulação. Tudo o que queremos é paz, privacidade e felicidade para nós e para nossa futura família”, concluiu.

