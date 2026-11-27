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As memórias de infância de Fabrício Carpinejar têm sabor agridoce. Criado nos anos 1980, em um mundo analógico de máquinas de escrever e conversas longe do celular, o escritor guarda as referências afetivas que hoje alimentam a nostalgia de quem já passou dos 50 anos. Ao mesmo tempo, enfrentou marcas duras: sofreu bullying na escola e recebeu um diagnóstico equivocado de transtorno do desenvolvimento intelectual - então chamado de "retardo mental".

Foi a mãe quem o alfabetizou e também quem comprou, em segredo, boa parte da tiragem de seu primeiro livro, As Solas do Sol (Bertrand Brasil), garantindo fôlego para que ele publicasse o segundo. Hoje, com 54 obras lançadas, 1 milhão de exemplares vendidos e dois prêmios Jabuti na estante, Carpinejar revisita essas lembranças pessoais e coletivas em seu novo livro, No Meu Tempo, Eu Era Melhor (Bertrand Brasil).

"O mundo de hoje é um mundo de solidão, mas temos tudo menos solidão, porque você não consegue mais ficar sozinho", comenta ele em conversa com o Estadão. "É essa a experiência de liberdade que todo mundo está buscando na nostalgia: ser livre até para ficar sozinho. Ser livre para não ficar sendo útil a todo momento."]

Para o autor, o hiperconectividade das redes sociais moldou uma geração ansiosa. Resgatar um cotidiano mais simples, no qual as recordações eram guardadas no papel e não na nuvem da internet, funciona como antídoto para "um tempo de profetas e telepatas". "Ficamos a maior parte do dia sem conversar com ninguém e, ainda assim, sem silêncio. São dias ocupados com nenhum propósito", diz.

Durante passagem por São Paulo, Carpinejar conversou com a reportagem sobre solidão, inteligência artificial e, sobretudo, afeto.

Confira os principais trechos da entrevista, editada e condensada para melhor leitura.

Por que, justo agora, você - e, ao que tudo indica, o restante do mundo - está procurando mais essa nostalgia?

A minha saudade é verídica porque eu vivi. Há gerações que estão com saudade do que não viveram. Um exemplo é o tocador de MP3, que tinha saído de linha, voltou a circular e tem sido um fenômeno de vendas, porque o jovem quer ter uma experiência particular, quer ter as suas próprias músicas, quer ouvir sem interrupção e sem algoritmo...

Nós entendemos que o mundo de hoje é um mundo de solidão, mas temos tudo menos solidão, porque você não consegue mais ficar sozinho. É essa a experiência de liberdade que todo mundo está buscando na nostalgia: ser livre até para ficar sozinho. Ser livre para não ficar sendo útil a todo momento. É desobrigar o prazer. Tudo o que fazemos parece que precisa ter uma utilidade, um significado, uma função. É muito opressivo o tanto que temos de expectativas e tarefas e o quanto não paramos para não fazer nada, para pensar em como foi o dia.

Você acha que resgatar essa memória afetiva é uma forma de resistência contra essa padronização e contra a IA? Como poeta, como você tem visto a IA, tanto do ponto de vista mais intelectual quanto do afeto?

É uma trincheira da elegância. Por que eu estou falando dos anos 1970 e 1980? Porque fiz um mapeamento do comportamento de tudo o que aconteceu e que nem lembramos mais, para mostrar que existe vida possível sem o celular. Tentei imaginar como eu vivia antes do celular: como ia ao cinema, como marcava encontros, como namorava, como me formava e como procurava os amigos. Você era muito mais aliado do acaso e do improviso. Poderia visitar um amigo e não encontrá-lo em casa, e não era uma viagem perdida. Você não sabia o que iria acontecer e ficava mais atento e mais feliz.

Hoje você não aceita nenhuma interferência no seu planejamento; é um excesso de controle. Eu quis mostrar o quanto o mundo já foi absurdamente avesso à lógica. Não vou dizer que antes era melhor; vou dizer que antes éramos melhores. Éramos mais dados ao presente. Não éramos reféns de um tempo.

Hoje em dia, há uma 'geração ansiosa' e o conselho para essa geração é sempre 'viver o presente'. Você acha que olhar para o passado traz mais respostas ou ajuda a lidar melhor com o presente?

A questão é viver o presente, mas levar o corpo junto. É o que não acontece: não estamos no nosso próprio corpo. A ansiedade é ficar fora do corpo: é você sofrer por tudo o que não aconteceu. Você sofre porque não sabe como vai reagir a situações de conflito ou enfrentamento. A ansiedade é querer ser aceito, é ter uma grande dificuldade para lidar com quem não gosta de você, com quem o contesta ou o critica. De onde vem tanta ansiedade? Dos comentários das redes sociais, dos likes. Você passa a se sentir julgado por qualquer coisa que posta - é um treinamento para ser ansioso. Se não acontece nada nas suas redes sociais, você já acha que fez algo de errado. É um policiamento ostensivo, você não relaxa. Sempre está perdendo a sua existência por aquilo que pode postar. Não tem como viver tenso desse jeito.

A felicidade se tornou muito rara porque estamos sempre preocupados com desempenho e performance. Você acorda e já está se relacionando com o mundo. Não tem um tempo consigo, não tem mais silêncio. O silêncio é algo difícil no dia a dia. As pessoas não suportam mais o silêncio coletivo; gera um mal-estar porque você quer saber o que o outro está pensando. É um tempo de profetas e telepatas. Seria muito melhor conversar, mas você não quer ter o trabalho de ver alguém contrariando as suas expectativas. Ficamos a maior parte do dia sem conversar com ninguém e, ainda assim, sem silêncio. São dias ocupados com nenhum propósito.

Olhar para o passado é entender outro tipo de relacionamento: um relacionamento que não pode prescindir da fantasia, da véspera, da esperança e do planejar. Há um tempo de espera necessário para formar a saudade. Tudo é muito acessível. E a saudade tende a se extinguir junto com todo o seu repertório, que é o suspiro, o arrepio. Você sente saudade dos mortos, mas não sente mais saudade dos vivos. Só sente saudade quando ela é consumada, não sente mais aquela saudade da ausência de estar com a pessoa. É muito fácil ser amigo hoje, mas eu não chamaria isso de amizade. É uma amizade de contextos favoráveis e de circunstâncias. Você não se abre para esse amigo, tem medo de falar certos assuntos. Tem mais um amigo para os outros do que um amigo para si mesmo.

O livro aborda muito as suas próprias memórias. Houve alguma memória específica que foi o estopim para você começar a escrever?

A pandemia. O fato de não conseguir abraçar meus pais e meus filhos adultos me fez pensar: "Não quero mais passar por isso na minha vida. Assim que voltar a convivência e terminar o confinamento, vou ser mais presente". Achei que todo mundo seria assim, e não foi. Houve um efeito colateral: nós só tínhamos a virtualidade para nos conectar com quem amamos, e isso criou uma dependência. Antes da pandemia não éramos tão viciados. Ficar 24 horas dependendo do celular como a única janela para o mundo fez com que desenvolvêssemos um vício e um apego. Quando acabou a pandemia, já não sabíamos mais viver o diferente. Há pessoas ainda confinadas, que se protegem, não querem se relacionar e estão há anos sem nenhum namoro.

Muita gente também está buscando essas respostas no passado.. Qual é o poder de termos esse inconsciente coletivo? O que as pessoas procuram nele?

A alegria em grupo: a reunião dançante, a casa cheia, os parentes que chegavam sem avisar, o não se sentir tão humilhado. . As pessoas lembram que havia mais atenção e menos invisibilidade. Hoje mal olhamos no espelho. Você tinha as roupas de sair; hoje não há grande diferença entre a roupa de ficar em casa e a de sair. Não temos mais nada secreto. Havia sempre um quartinho dos entulhos, um espaço para o "não ser". Hoje as casas são 100% aproveitadas. Por que perdemos o capricho hoje? Porque o capricho é dar atenção ao secundário. Mas essa ilusão de que o celular vai guardar o seu acervo não funciona. Você pensa: "Ah, eu escrevia blogs nos anos 2000, vou procurar um texto". Procure: não vai achar.

Sem a internet, éramos muito mais seletivos ao guardar as nossas próprias memórias...

Você tinha medo que desaparecesse! Hoje você joga para a nuvem, mas quanto tempo dura uma postagem? As pessoas têm a falsa noção de que o que foi escrito na internet estará eternamente no ar, mas nada é mais seguro do que o papel.

O livro também revisita o seu passado de uma forma nem sempre confortável, falando sobre o bullying que você sofreu. Qual trecho foi mais doloroso para você colocar no papel?

Eu sempre tive o veneno, mas tive a vacina. Se tinha o veneno do bullying escolar, tinha a vacina do amor familiar. Eu desenvolvi um raciocínio a partir da rapidez do medo: como achava que seria chacoteado, tinha que me antecipar à crítica e estar dois passos adiante na conversa. A minha maior alegria será quando eu não precisar estar à frente e puder exercitar a minha intensa vulnerabilidade. Quem já foi ferido fica com a pele mais macia na cicatriz e sempre acha que pode voltar a ser agredido.

O terrível do bullying é que ele usava o seu sonho como alvo. Houve muitos alunos com sonhos interrompidos. No meu caso, além de ser um menino muito estranho, desconfiaram da minha inteligência quando recebi um diagnóstico equivocado de retardo mental. A minha mãe se contrapôs a isso com exercícios, jogos, me alfabetizou e me iniciou na leitura.

Quando publiquei meu primeiro livro, senti que era independente. A tiragem se esgotou em três meses - o que é raro para um estreante - e eu já imaginava as pessoas lendo no ônibus ou no parque. Quando fui almoçar com a minha mãe, pedi para usar o computador dela e vi uma caixa no fundo do quarto: a minha mãe tinha comprado grande parte da edição! Isso garantiu o meu segundo livro até eu conseguir o meu próprio público, mas ela comprou tudo secretamente. Conto isso para mostrar o quanto achamos que conhecemos os pais e não conhecemos.

Muitas pessoas vão atrás de você em busca de respostas que elas não têm. Em algum momento, você já se sentiu pressionado a ter todas as respostas?

Não, porque eu não as tenho. Eu não sei se as pessoas me procuram para ter respostas; acho que me procuram para ter conforto e afeto. Não sou uma figura motivacional: sou um escritor cheio de abismos e tensões. Mas elas sabem que, por eu ter sofrido, não vou menosprezar nenhum sofrimento. A luz no fim do túnel é o seu próprio farol. Depois dos 50 anos, você não se sente tão importante assim. É ser acessível a quem é leal. Você só se sente amado quando não é usado. Quando a pessoa o procura sem nenhum interesse direto, é porque gosta realmente de você. Eu gosto de ser gostado, mas não é algo hoje que me faz sacrificar quem eu sou.

Com qual sentimento você quer que as pessoas fiquem ao fechar o livro?

É impossível fechar esse livro porque eu ativo memórias emocionais e você o completa com as suas próprias lembranças. O que eu quero é que as pessoas tenham menos solenidade. É muito fácil desmarcar um encontro, mas não desmarquem! Não faça leilão dos seus afetos. Marcou algo, cumpra. Tenha palavra, não tenha promessa. Não faça o outro ser torturado pela esperança, porque falta de tempo é falta de vontade. Você não colocou aquela pessoa como prioridade e só estava esperando uma desculpa. Seja mais rigoroso, porque alguém talvez esteja ocupando o seu lugar de tanto que você se ausenta.

'No Meu Tempo, Eu Era Melhor'

Autor: Carpinejar

Editora: Ed. Bertrand Brasil (496 págs.; R$ 69,90)

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