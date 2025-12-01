A- A+

MÚSICA "Não há lugar mais especial e mais mágico", diz Rosalía nos pés do Cristo, em audição do álbum Lux Evento reuniu fãs, o padre Omar e convidados no Cristo Redentor, no domingo; cantora agradeceu carinho do público brasileiro e celebrou participação de Carminho em uma das faixas de "Lux"

A cantora espanhola Rosalía realizou, neste domingo, uma audição intimista de seu novo álbum, “Lux”, aos pés do Cristo Redentor, na Zona Sul do Rio — cenário que reforçou o caráter espiritual, simbólico e contemplativo do projeto. O encontro reuniu 30 fãs selecionados pela gravadora Sony Music, além de convidados como o reitor do Santuário Cristo Redentor, padre Omar, e celebridades brasileiras que acompanharam a pré-escuta especial.

Em vídeo publicado por uma fã nas redes sociais, Rosalía agradeceu o carinho do público brasileiro e celebrou o simbolismo de apresentar as novas faixas em um dos cartões-postais mais conhecidos do mundo.

“Como estão? Obrigada por virem compartilhar. Obrigada por estarem aqui esta noite. Me sinto muito agradecida de que aqui no Brasil sempre me tenham acolhido com tanto carinho. Estou muito feliz de ver todos vocês aqui, de poder ter compartilhado este momento. O Cristo Redentor… não há um lugar mais especial e mais mágico em que pudéssemos fazer isso. Então, muito obrigada. E muitos beijos e muito carinho para todos", disse a cantora espanhola.

A artista também destacou a presença da cantora portuguesa que participa do álbum. A artista portuguesa — Maria do Carmo de Carvalho Rebelo de Andrade, conhecida artisticamente como Carminho — é uma das vozes mais influentes do fado contemporâneo e divide com Rosalía a faixa “Memória”, uma das mais comentadas pelos fãs desde o anúncio do disco.

"Carminho (cantora portugesa) foi muito generosa comigo. Ela trouxe algo para a minha vida, que é precioso, que é a memória. E quem somos, se não temos memória? E eu aprecio e admiro muito. E significou muito para mim que ela formasse parte do Lux e cantasse comigo e trouxesse essa canção tão preciosa"

A escolha do Cristo não foi revelada antecipadamente, mas, quando Rosalía surgiu no alto do Corcovado, o local imediatamente ressoou com o conceito do álbum. “Lux”, gravado em 13 idiomas e guiado por temas como transcendência, memória, espiritualidade e identidade, aposta em uma estética que mistura orquestra, tradição e ancestralidade.

O encontro, que não teve apresentação musical, seguiu o formato das audições globais promovidas pela cantora para “Lux”. A Sony Music selecionou 30 fãs brasileiros após análise de respostas criativas enviadas por meio de formulário online.

A passagem de Rosalía pelo Brasil acontece após o sucesso de “Motomami” e marca o início da divulgação presencial do novo álbum, lançado em novembro e gravado em 13 idiomas com a London Symphony Orchestra

Quem é Rosalía — uma vanguardista do pop

Rosalía Vila Tobella, conhecida pelo nome artístico de Rosalía, nasceu em San Esteban de Sesrovires, na Catalunha, na Espanha. Ao contrário de muitos artistas da música, a cantora não nasceu em uma família inclinada a cantar. Mais velha, Rosalía começou a se aproximar da música flamenca e decidiu aprimorar a parte teórica, indo estudar na Escola Superior de Música da Catalunha.

Em 2017, despontou no cenário internacional com o seu álbum de estreia, mas foi em 2018, com "El mal querer", inspirado em um romance medieval. Com a obra, ela se consolidou, misturando flamenco com pop, eletrônica e outros elementos, e chamando atenção pela criatividade e coragem artística. A Faixa "Malamente", do álbum, logo se tornou um hit.

Em 2022, Rosalía lançou “Motomami”, o álbum que marcou uma virada na carreira ao expandir sua linguagem musical e entrar para a história do Latin Grammys. Musicalmente, o álbum busca romper rótulos e misturar estilos: há influências de reggaeton, dembow, bachata, flamenco, ritmos latinos e batidas modernas — o que coloca “Motomami” como mais um disco de pop/urbano experimental, com liberdade criativa da artista, que participou dos arranjos.

Na edição 2022 do Latin Grammy Awards, “Motomami” venceu em quatro categorias: Álbum do Ano, Melhor Álbum de Música Alternativa, Melhor Engenharia de Som e Melhor Design de Capa. Com a vitória de “Álbum do Ano”, Rosalía se tornou a primeira mulher da história dos Latin Grammys a ganhar essa categoria duas vezes — a primeira havia sido com seu álbum anterior.

Além do reconhecimento pela crítica e prêmios latinos, “Motomami” também fez sucesso comercial: estreou em 1º lugar no ranking global de álbuns do Spotify e teve diversas faixas entrando nas paradas globais.

Agora, em 2025, ela escala sua ambição: “Lux” é seu quarto álbum de estúdio e representa uma virada estilística — da vibração urbana para uma sonoridade mais ampla, orquestral e existencial.

