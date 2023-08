"Não posso nem forçar que a água volta toda", desabafa Jojo Todynho após cirurgia bariátrica

A- A+

Em recuperação de uma cirurgia bariátrica que fez há cerca de duas semanas, Jojo Todynho compartilha com seus mais de 27 milhões de seguidores as dificuldades que está passando.

Na noite desta quarta-feira (23), a influenciadora foi tentar beber um copo d´água e não conseguiu. Precisou usar um copo com o auxílio de um canudo para ver se o líquido desceria de forma mais tranquila.

“Agora foi rapidinho, nem demorou”, disse entre um gole e outro, antes de afirmar: “Posso nem forçar que a água volta toda”.

A cantora ainda está se alimentando por meio de sopas e disse em vídeos seguidos que iria apenas tomar a sua sopa e depois voltaria para a cama. Ela revelou que já perdeu 10 quilos desde que realizou a cirurgia.

Jojo contou que possui o objetivo de perder mais 55 quilos no total, já que antes da cirurgia tinha 145 quilos e a meta é chegar aos 90 quilos.

Em recente entrevista ao Fantástico, a cantora disse que estava sendo “imprudente” com a própria saúde e que deveria se “cuidar mais”.

A artista relatou ainda que teve certeza da escolha depois de uma experiência no parque da Disney, durante suas férias no começo do ano. De acordo com a cantora, ela não cabia no banco de um dos brinquedos, o que a despertou “um gatilho”.

