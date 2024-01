"Não são tão fortes quanto eles parecem", diz Juninho sobre Quarto Fada do BBB 24

A- A+

As confabulações sobre grupos rivais no BBB 24 estão a todo o vapor no Quarto do Líder. Juninho compartilhou a avaliação sobre a força do grupo do Quarto Fada no jogo. "Eles não são tão fortes quanto eles parecem, mano. Vai por mim! Se ficar batendo ali, vai desmontar", cravou.

Rodriguinho, então, perguntou sobre alguns nomes. "Deniziane e Matteus?", indagou. "Deniziane, Bia, Alane, Matteus... Se continuar batendo ali, eles vão desmontar. Apesar da gente bater boca no nosso quarto, a gente é mais unido do que eles", avaliou Juninho.

"Se Alane sai na terça-feira, já desestabiliza bastante", previu o pagodeiro.

Paredão Quíntuplo

Alane, Vinicius, Giovanna Pitel, Marcus Vinicius e Lucas Luigi formam, então, o paredão quíntuplo. A votação foi aberta durante o programa, na madruga de segunda (22) e a eliminação será na próxima terça (23).

Assim como nos paredões anteriores, o público votará no participante que deve continuar no jogo e o emparedado que receber menos votos será o eliminado. No domingo (21), Nizam foi o quarto eliminado da casa. Ele dividia o paredão com Raquele e Giovanna Pitel.

