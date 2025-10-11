A- A+

NOVELA DAS 9 "Não sei quem matou Odete Roitman", brinca delegada do DHPP de SP em vídeo Ivalda Aleixo afirmou que a Polícia Civil de São Paulo não investiga o "homicídio" da vilã de Vale Tudo e brincou que o caso está com os colegas do Rio de Janeiro.

A repercussão da morte de Odete Roitman, vilã interpretada pela atriz Debora Bloch no remake da novela Vale Tudo, da TV Globo, tem mobilizado autoridades que investigam homicídios - e não apenas na ficção.

A delegada Ivalda Aleixo, chefe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil de São Paulo, foi até as redes sociais nesta semana para comentar o assassinato.

"Eu não sei quem matou Odete Roitman, isso é uma resposta às inúmeras mensagens que nós recebemos", disse. "Mas tenho certeza que nossos colegas do Rio de Janeiro, da capital fluminense, vão esclarecer esse homicídio", acrescentou.

Ao todo, quase 5 mil pessoas já curtiram a postagem. "Vocês perguntaram tanto, que a Dr. Ivalda decidiu se pronunciar: o DHPP de São Paulo não está investigando o homicídio da empresária Odete Roitman", diz a legenda.

A publicação foi feita em conjunto entre o perfil da delegada e do próprio DHPP no Instagram - por lá, o vídeo com o comentário sobre a novela contrasta, por exemplo, com postagens sobre avanços em investigações reais.

O DHPP, com sede no centro de São Paulo, é responsável pela apuração de alguns dos homicídios de maior repercussão ocorridos no Estado, como a morte do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, executado a tiros de fuzil no mês passado em Praia Grande, no litoral paulista.

Cinco suspeitos de envolvimento no crime foram presos até o momento - outros dois estão foragidos. Uma outra pessoa foi morta em suposto confronto no Paraná.

Em 1988, delegados do Deic analisaram o crime da novela

Na primeira edição da novela, em 1988, o Jornal da Tarde escalou o repórter Fausto Macedo e o fotógrafo Rolando de Freitas para contar como policiais civis de São Paulo também estavam no encalço do assassino.

Na época, o delegado Marco Antônio Desgualdo, que comandava uma das equipes da Divisão de Homicídios, deu seu parecer e cravou quem seria a assassina na novela.

Veja também