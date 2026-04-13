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Show 'Não sinta medo, sinta orgulho', Karol G homenageia latinos no Coachella "Isto é para os meus latinos que têm enfrentado dificuldades neste país ultimamente. Estamos com vocês", afirmou a cantora

A colombiana Karol G levou ritmo, dança, carisma e empoderamento latino em sua histórica apresentação principal no Coachella, festival que também conta com atrações como Fatboy Slim e Iggy Pop no domingo (12).

A primeira latina foi a atração principal do festival, que acontece anualmente no Índio, Califórnia, aparentemente que estava "muito orgulhososa" por marco que, segundo ela, demorou muito para acontecer.

“Houve 27 anos deste festival e é a vez que uma latina é headliner do Coachella”, disse a primeira cantora, agradecendo aos artistas que vieram antes dela e pavimentaram o caminho.

Com sucessos como "Latina Foreva", "TQG" e o mais recente "Tropicoqueta", imprimiu energia ao palco dançando com um numeroso grupo de bailarinos. O show também foi marcado por participações especiais, com a cantora Mariah Angeliq, Greg González, o guitarrista do "Cigarrettes After Sex", um conjunto feminino de mariachis e o cantor de reggaeton Wisin.

Um artista de 35 anos esbanjou fogos de artifício, dança e sensualidade. Da mesma forma, em gêneros, abrangendo reggaeton, salsa, bachata, pop, rock e até funk brasileiro.

"Isto é para os meus latinos que têm enfrentado dificuldades neste país ultimamente. Estamos com vocês (...) não sinta medo, sinta orgulho", afirmou.

Mais cedo, alguns de seus fãs tiveram o dia visitando uma feira próxima ao festival que a cantora divulgou em suas redes para contribuições de marcas latinas nos Estados Unidos.

"Estou muito emocionada. 'Latina Foreva' significa força e orgulho de ser latino e de nos apoiarmos umas às outras. Olhe a oportunidade que ela deu aos latinos. Ela é muito especial", disse Cristina Medina.

O arquiteto do big beat, Fatboy Slim, e o lendário do punk Iggy Pop também se apresentaram no Empire Polo Club, em Indio, Califórnia.

Enquanto Fatboy Slim colocou uma multidão para dançar durante duas horas, Iggy Pop, de 78 anos, sacudiu os fãs com clássicos como "Lust for Life", "The Passenger" e "Nightclubbing".

Mais cedo, o coletivo Major Lazer energizou o palco principal do festival com um set que contou com a participação do rapper britânico MIA, que cantou seu hino "Paper Planes".

O primeiro fim de semana do Coachella, que marca o início da temporada de festivais nos EUA, começou na sexta-feira com a estrela pop Sabrina Carpenter no comando, que trouxe seu "Sabrinawood", uma carta de amor ao cinema e à cidade do glamour que levou as estrelas do cinema Sam Elliott, Susan Sarandon e Will Ferrell.

No sábado, após apresentações eletrizantes da colaboração tecno-industrial Nine Inch Noize, fruto da associação entre o Nine Inch Nails e o produtor alemão Boys Noize, e dos roqueiros nova-iorquinos The Strokes, o canadense Justin Bieber reencontrou seu público após uma pausa de quase quatro anos nos grandes palcos.

Entre as surpresas do festival tiveram a homenagem de Billy Corgan, do Smashing Pumpkins, no set de Sombr, Jennifer López, do DJ francês David Guetta, e David Lee Roth, ao lado de Teddy Swims.

O Coachella volta no próximo fim de semana com um line-up praticamente idêntico.

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